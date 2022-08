Familien erforschen Höhlen

Ein Naturerlebnis für Familien bietet eine Veranstaltung mit dem Titel „Die steinreiche Alb – Spuren des Jurameeres“. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkunden eine Höhle und erfahren, welche Bedeutung Höhlen früher für den Menschen hatte. Außerdem geht’s um die Frage: Wie sind diese Höhlen der Schwäbischen Alb entstanden? Termine sind am Samstag, 6. August, 15 bis 17 Uhr und am Mittwoch, 10.August, 11 bis 13 Uhr. Eine Anmeldung ist möglich per E-Mail an Hausaachtalblick@gmx.de oder unter Telefon 0172 / 637 48 63. Erwachsene und Kinder zahlen jeweils acht Euro. Treffpunkt ist der Parkplatz unterhalb der Burg Derneck an der Straße Richtung Münzdorf. Auf Anfrage können Gruppen ab zehn Personen einen extra Termin vereinbaren.