Familiäre Atmosphäre im Manopphaus

Luzie Schefold (geborene Höninger) aus Ertingen gehörte zum ersten Jahrgang, der 1976 in Riedlingen die Mittlere Reife an der neugründeten Realschule abgelegt hat. Mit ihrer Schulzeit verbindet sie nur gute Erinnerungen: „Hier ging es immer familiär zu, und zu den Lehrerinnen und Lehrer gab es ganz persönliche Bindungen. Die haben sich um jeden Einzelnen gekümmert.“

Das war insofern auch nicht so schwierig, als bei der Gründung 1970 gerade 54 Schülerinnen und Schüler die Realschule besucht haben. Der gute Geist, der in der Schule herrschte, hat sich allerdings sehr schnell herumgesprochen, denn die Schülerzahl wuchs rasch an und sechs Jahre wurden 92 Schülerinnen und Schüler aus der Realschule mit der Mittleren Reife entlassen.

Zeit für schüchterne Sängerinnen

Luzie Schefold erinnert sich an den Musikunterricht bei Herrn Kramer. Einen Musiksaal gab es im Manopphaus natürlich nicht, „aber in einem Klassenzimmer stand ein Klavier und neben gemeinsamem Singen war Vorsingen üblich. Wir Mädchen haben uns geniert, vor der gesamten Klasse zu singen, doch das war kein Problem für unsern Musiklehrer. Herr Kramer hat uns drei schüchterne Mädchen nachmittags einbestellt, sich Zeit für uns genommen, und erreicht, dass wir uns vorsingen getraut haben.“

Eine andere Anekdote zeigt ebenfalls, wie sehr sich die Lehrer gekümmert haben, auch wenn sie der damals 14-jährigen Luzie nicht so gepasst hat. Sie war gemeinsam mit Freundinnen in Dürmentingen, um dort bei einer Klassenkameradin zu übernachten, so die offizielle Version für die Eltern. Dass allerdings dort ein Bierzelt war, das die Mädchen aufsuchten, wurde daheim verschwiegen. Die Festfreude dauerte nicht sehr lange, denn „Herr Dornfried, einer unserer Lehrer, war ebenfalls da und hat uns wohl durchschaut und zur Rede gestellt,“ erzählt sie. Als die Mädchen unauffällig den Rückzug antreten wollten, kam das für Dornfried nicht in Frage. „Meine Frau fährt euch jetzt nach Hause“, beschloss er und verlud die Mädchen ins Auto seiner Frau und feierte allein weiter.

Austausch mit Parallelklasse

In den Klassenzimmern waren alte Holzbalken in den Wänden mit großen Löchern darin, so tief, dass man Zettelchen austauschen konnte mit der Parallelklasse. Interessant war auch die Aussicht vom Klassenzimmer, denn man sah genau auf den Schulweg der Gymnasiasten, immer wieder interessant für beide Seiten. Im Keller gab es eine sehr alte Küche, wo viel gekocht wurde. „Im Handarbeitsunterricht bei Frau Grünacher haben wir Röcke genäht für unsere Abschlussfeier. Meiner war geblümt und hatte ein sehr schönes Volant am Saum und oben einen Gummizug“, erinnert sich die ehemalige Realschülerin.

Der damalige Schulleiter, Alexander Wolny, war eine für Schülerinnen und Schüler „faszinierende Persönlichkeit“ und im Übrigen ebenfalls überaus fürsorglich. Luzie Schefold hatte einen Freund, der das Gymnasium besuchte und als eines Tages Schulleiter Wolny ihn auf der Straße traf, nahm er ihn beiseite und gab ihm einen guten Rat: „Deine Freundin ist derart schlecht in Mathe, du solltest lieber mit ihr lernen, anstatt mit ihr händchenhaltend spazieren zu gehen.“

Trotz Raumnot und uraltem Gebäude und vielen „Spaziergängen“ in die Schulräume der Rösslegasse, hat sich Luzie Schefold wie ihre Schulkameraden auch immer wohlgefühlt in der „Familie Realschule“.