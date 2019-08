Fahrt zum Spiel VfB Stuttgart gegen St. Pauli

Im Rahmen des Riedlinger Ferienprogramms werden wieder Fußballfahrten zum VfB Stuttgart angeboten. Bereits am Samstag, 17. August, erwartet der VfB den Kultclub aus Hamburg, St. Pauli. Knapp 50 000 Besucher werden zu diesem Spiel erwartet. Sie hoffen auf den zweiten Sieg des VfB in der jungen Zweiligasaison. Denn der VfB Stuttgart hat heuer nur ein Ziel: den sofortigen Aufstieg in die Bundesliga.

Die Fahrt von Riedlingen nach Stuttgart erfolgt mit der Bahn. Der Anstoss zum Spiel erfolgt bereits um 13 Uhr, so dass die Riedlinger Fußballfans bereits gegen 18 Uhr wieder in Riedlingen sein werden.

Die Tickets befinden sich in der Untertürkheimer Kurve, Familienblöcke 74 b ab Reihe 6 und im Oberrang 80 C, ab Reihe 4. Für dieses Spiel gibt es Tickets zum Sonderpreise inklusive Fahrt mit DB: Kinder bis 13 Jahre anstatt 40 Euro nun 25 Euro; Jugend statt 50 Euro nun 30 Euro und Erwachsene statt 60 Euro nun 45 Euro.

Die Sonderpreise gelten nur bis einschließlich Sonntag, den 11. August. Ab Montag, 12. August, gelten wiederum die regulären Preise. Eine Anmeldung ist von Vorteil, da nur eine begrenzte Anzahl Tickets zur Verfügung stehen, heißt es in einer Mitteilung.