Fahrt zum Spiel des VfB gegen Nürnberg

Am Samstag, 6. April, empfängt der VfB Stuttgart zu seinem nächsten Heimspiel den 1. FC Nürnberg. Für dieses Spiel stehen dem Ferienprogramm Tickets im Familienblock in der Untertürkheimer Kurve zur Verfügung. Die Tickets befinden sich in Block 71 B. In der derzeitigen schwierigen Tabellensituation ist der VfB auf jede lautstarke Unterstützung seiner Fans angewiesen. Das Stadtion wird mit knapp 60 000 Zuschauern restlos ausverkauft sein; Restkarten für das sogenannte Sechs-Punktespiel sind noch beim Organisator Ernst Kopp erhältlich. Die Fahrt nach Stuttgart wird mit Bus erfolgen. Die Abfahrt ist für 11 Uhr in Riedlingen bei der Stadthalle angesetzt. Die Rückfahrt wird unmittelbar nach Spielende erfolgen, sodass die Fans etwa gegen 20.30 Uhr in Riedlingen eintreffen werden.

Im Vorfeld des Stadionbesuchs ist der Besuch des Mercedes Benz Museum mit der VfB Stuttgart Ausstellung zum 125. Geburtstag ebenfalls möglich. Tickets für Kinder bis einschl. 13 Jahre gibt es für 30 Euro; Jugend 50 Euro und Erwachsene 60 Euro. Für Gruppen ab fün Personen und für Familien zwei Erwachsene und zwei oder mehr Kinder gibt Ermäßigungen. Im Teilnehmerbeitrag enthalten das Ticket, die Fahrkosten und der Eintritt ins Museum.