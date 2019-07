Fahrt zum Auftaktspiel des VfB

Im Rahmen des Riedlinger Ferienprogramms wird ein Besuch des Auftaktspiels des VfB Stuttgart in der 2. Liga angeboten. Am Freitag, 26. Juli, trifft der VfB in die Mercedes-Benz-Arena auf Mitabsteiger Hannover 96.

Der VfB Stuttgart, der den sofortigen Wiederaufstieg in die Bundesliga anpeilt, startet mit einem Heimspiel gegen den Mitfavoriten aus Hannover. Laut Mitteilung des VfB ist der Andrang zum Eröffnungsspiel der zweiten Liga groß: Es werden rund 55 000 Zuschauer erwartet.

Anstoß in Stuttgart ist um 20.30 Uhr. Die Fahrt von Riedlingen nach Stuttgart erfolgt mit der Bahn gegen 16 Uhr ab Riedlingen. Die Heimfahrt erfolgt unmittelbar nach Spielende mit der S-Bahn nach Plochingen, wo die Riedlinger vom Busunternehmen Bendel am Bahnhof zur Heimfahrt erwartet werden. Die Rückkehr in Riedlingen ist 1 Uhr. Tickets mit Fahrt für Kinder: 40 Euro; Jugendtickets: 50 und Erwachsene: 60 Euro. Großeltern – ab 65 Jahre – mit einem Enkelkind bis 13 Jahre: 65 Euro.

Umgehende Anmeldung an Organisator Ernst Kopp unter der Telefonnummer 0171/10 63 120.