Fahranfänger fährt auf der falschen Spur

Am Dienstag hat ein Fahranfänger bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten. Der 18-Jährige war gegen 13.30 Uhr zwischen Neufra und Riedlingen im einspurigen Bereich unterwegs. Aus unbekannter Ursache fuhr er mit seinem VW nach links auf die Gegenspur. Dort kam ein Getränkelaster auf der rechten der zwei Fahrspuren entgegen. Der 63-jährige Fahrer wich nach links aus und verhinderte einen Frontalzusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte den Autofahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber waren am Unfallort. Der Lkw-Fahrer dürfte nur leicht verletzt sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ersten Schätzungen zu Folge beträgt der Sachschaden am MAN rund 100 000 Euro und am Auto etwa 3000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Angehörige der Feuerwehr sperrten den Unfallort ab und reinigten die Straße. Der Verkehr wurde für etwa zweieinhalb Stunden örtlich umgeleitet.