Fachwirtinnen im Erziehungswesen ausgezeichnet

Bei einem fröhlichen Abschluss konnten zwölf Absolventinnen des Lehrganges Fachwirtin im Erziehungswesen der Kolping-Akademie ihre Zeugnisse und Urkunden entgegennehmen. Die Abschlüsse können sich sehen lassen: Lehrgangsbeste sind Bettina Aipperspach (1,2), Kathrin Buck (1,4) und Mirya Vogel (1,5). Die Schulleiterin Bettina Schmidtke überreichte Blumensträuße und bedankte sich bei allen für ihren Fleiß und ihre Zuverlässigkeit. Gesamtnotenschnitt war 1,7.

Während der letzten 15 Monate waren kaum Fehlzeiten zu vermerken und das, obwohl die Damen jedes zweite Wochenende freitags von 15.45 bis 19.30 Uhr und samstags von 8.30 bis 15.30 Uhr Unterricht hatten. Die Teilnehmerinnen wurden für die Übernahme von Leitungsaufgaben in Kindertagesstätten qualifiziert und erhielten Sicherheit in rechtlichen Fragen und in ihrer Führungskompetenz. Sie können nun das fachliche Know-How der pädagogischen Ausbildung mit betriebswirtschaftlichem Wissen verknüpfen.

In den Lehrgangsbeurteilungen stand: „Es war eine sehr schöne Zeit mit den Dozenten, Dozentinnen und der Klasse. Ich habe viel für meinen Alltag mitgenommen. Kann alles umsetzen und es erleichtert mir den Alltag. Für mich war dieser Kurs eine Bereicherung und ich nehme sehr viel mit.“

Ein neuer Lehrgang startete am 16. November 2018. Ein Einstieg in diesen Lehrgang wäre noch möglich. Weitere Informationen erteilt Gabriele.Roth@kbw-gruppe.de, Telefon 07371/935011, Kolping-Bildungszentrum, Kirchstraße 24, 88499 Riedlingen.