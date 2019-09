Fachwerktriennale der Deutschen Fachwerkstädte tagt in Riedlingen

Stadtentwicklung, Integration und Qualifikation gehen in Riedlingen Hand in Hand. Deshalb macht die Fachwerktriennale 2019 der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte am Dienstag, 8. Oktober, Halt in Riedlingen.

Gefördert durch die Nationale Stadtentwicklungspolitik sollen das Modellprojekt Gasthof Schwanen vorgestellt und zukünftige Aufgaben und Förderungen im Rahmen der neu aufgelegten Stadtsanierung vorgestellt und diskutiert werden.

Als Referenten werden neben Bürgermeister Marcus Schafft, die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte Maren Sommer-Frohms, der Stadtplaner Clemens Künster und für die Investorengemeinschaft „Schwanen“ Hans Peter Selg erwartet.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr am Kapuzinerkloster mit einem Rundgang durch die Fachwerkstadt zum ehemaligen Gasthof Schwanen und wird von 16 bis 18.30 Uhr im Kapuzinerkloster im Refektorium (Kapuzinerweg 2) fortgesetzt. UUnter anderme steht um 17 Uhr eine Podiumsdiskussion an: „Wie weiter in der historischen Fachwerkstadt?“