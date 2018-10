Für die Winterkollektion viel zu warm

„Ich hab mich fast nicht getraut, die Winterpullis rauszustellen“, gesteht die Inhaberin eines Bekleidungsgeschäfts. Einen solch warmen verkaufsoffenen Sonntag habe es beim Riedlinger Gallusmarkt wohl noch nie gegeben. Den sommerlichen Temperaturen geschuldet sei eine außerordentlich hohe Besucherfrequenz in der Stadt. Dort lockte ein familienfreundliches Angebot mit Clownereien, einer Musikmaschine und einer Tanzgruppe. Die Stadt ist proppenvoll“, zog der Vorsitzende vom Riedlinger Handels- und Gewerbeverband (RHG), Frank Oster, Zwischenbilanz. Sehr gelobt worden sei auch das attraktive Angebot auf dem Rummelplatz.

Der Besucherstrom setzte besonders früh ein. „Wir haben fast Schwierigkeiten gehabt, aufzubauen“, berichtet Manfred Schlegel vom gleichnamigen Opel-Autohaus, „um 11.30 Uhr sind die Leute schon geströmt“. Das Interesse sei riesig. Das bestätigt auch auch Yannick Wilke vom BMW-Autohaus Munding. Ein wichtiges Thema sei dabei die Elektromobilität. Es werde auch Interesse an Probefahrten geäußert: „In der Filiale ist gerade megaviel los.“ Auch Markus Dorner vom Mazda-Autohaus freut sich: „Das ist heute top.“ Der Gallusmarkt sei vor allem eine gute Gelegenheit, die Produkte zu präsentieren. Ähnlich sieht es es Kamran Parvaneh, der mit seinem Feinkost-Stand auch regelmäßig beim Wochenmarkt zu finden ist. „Der Umsatz ist die eine Sache, das Folgegeschäft eine andere.“ Zufrieden äußerte sich auch Willi Schlecht von der Geschenkboutique Centro. Er habe gerade eine Kommode verkauft hatte. Der Gallusmarkt locke viel auswärtige Kundschaft in die Stadt. Auch Karine Kulper vom Bekleidungsgeschäft Keller-Warth freute sich über die vielen auswärtigen Kunden. Es sei zwar zu warm für die Winterkollektion, „aber die leichten Sachen verkaufen sich gut.“ Bianca Massetti von der Gärtnerei ist vor fast einem Jahr mit ihrem Laden umgezogen und hofft, an diesem Tag etwas die Schwellenangst nehmen zu können: „Den neuen Laden kennen manche noch gar nicht.“

Auch im Gewerbegebiet Mancherloch konnten sich die Kunden in den Geschäften beraten lassen. Beim Oldtimer-Treffen auf dem Gelände der Firma Walk-Reisen gab es schöne alte Fahrzeuge zu bewundern. Auf großes Interesse stieß das Thema Energiesparen bei Altbausanierung, über das Mitglieder des Netzwerks Altbaupartner informierten. „Sommerlicher Hitzeschutz ist ein Thema“, hat Ralf Scheffler von der Firma Linzmeier Bauelemente festgestellt. Aber auch steigende Energiepreise machen das Thema interessant.