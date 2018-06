Für den Musikverein Neufra am Start

Mit mehr als 16 300 Teilnehmern, die bei den unterschiedlichsten Wettbewerben an den Start gehen, ist der Guts-Muths-rennsteiglauf auf dem Kamm des Thüringer Waldes der größte Crosslauf Europas. Der Marathon wurde schon mehrfach als beliebteste Laufveranstaltung in Deutschland gewählt – und auch der Riedlinger Läufer Hans Petermann kann sich da nur anschließen.

„Als ich 1992 in einer Sendung des Regionalfernsehens von dieser Veranstaltung erfuhr, entschloss ich mich spontan, da gehe ich nächstes Jahr hin. So lief ich im Mai 1993 dort meinen ersten Halbmarathon überhaupt“, erinnert sich Hans Petermann. „Es gefiel mir so gut, dass ich Mitglied des veranstaltenden GutsMuths-Rennsteiglaufvereins wurde.“ Seither war er mit nur einer beruflich bedingten Ausnahme jedes Jahr dabei, inzwischen 25 Mal.

In diesem Jahr hat Petermann für den TSV Riedlingen zum neunten Mal den Supermarathon geschafft, begleitet und unterstützt durch Karl-Heinz Guter. Der Supermarathon gilt als „Königsdisziplin“. Er führt von Eisenach über 73,9 Kilometer weitgehend auf dem Rennsteig nach Schmiedefeld, dem Ziel aller Laufwettbewerbe. Die Läufer haben dabei 3272 Höhenmeter zu bewältigen.

Über 2300 Starter stellten sich dieser Herausforderung. Karl Heinz Guter startete für den Musikverein Neufra, was der Sprecher beim Zieleinlauf als Besonderheit hervorhob: Er könne sich nicht daran erinnern, schon einmal einen Läufer hier begrüßt zu haben, der für einen Musikverein laufe, lobte er Guter. Gemeinsam mit Petermann überquerte er die Ziellinie. Für Guter wurden neun Stunden 19 Minuten und 27 Sekunden, für Petermann eine Sekunde mehr gestoppt. Damit war Guter 188. in seiner Altersklasse M 50 und 916. in der Gesamtwertung. Petermann verpasste in seiner Altersklasse M 70 einen Podiumsplatz knapp und wurde in ihr Vierter. Anschließend wurde er im VIP-Zelt für die 25. erfolgreiche Teilnahme geehrt und durfte sich ins Ehrenbuch der Traditionsläufer eintragen.