Führung: Riedlingen – Stadt am Fluss

Eine Stadtführung zum Thema „Wasser“ bietet die Volkshochschule Donau-Bussen zusammen mit dem Altertumsverein am Donnerstag, 19. April, 18 Uhr an. Treffpunkt ist am Schwedenbrunnen, Haldenstraße in Riedlingen. Welche Bedeutung hatte die Lage an der Donau für Riedlingen? Welche Vorteile für eine Stadt bietet die Lage am Fluss? Wie schützten sich die Bürger vor den Gefahren durch Hochwasser? Wie nutzten Bürger und Bürgerinnen das Wasser des Flusses? Welche Handwerker lebten und arbeiteten am Fluss? Hilde Teschner stellt in ihrer unterhaltsamen Führung Fragen rund um das historische Leben an der Donau in den Mittelpunkt.