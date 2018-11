Förderschule neu im Boot

Als „Erfolgsgeschichte“ wertete Bürgermeister Marcus Schafft in der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses am Montag das „Riedlinger Modell“. Es trage zum Erhalt der Musikschule bei, wirke sich positiv auf den Schulalltag aus und komme den Vereinen zugute.

Im „Riedlinger Modell“ erhalten in der Kooperation von Stadtmusik, Conrad Graf-Musikschule und Joseph Christian-Gemeinschaftsschule Grundschüler in Riedlingen die Möglichkeit einer rhythmisch-musikalischen Grundausbildung. Wurde im Schuljahr 2015 allein mit Blockflötenunterricht begonnen, so wurde er 2016 um Trommelunterricht ergänzt. Gesteigert hat sich die Zahl der Kinder von zunächst 19 Erstklässlern in aktuell 74 Kinder, von denen je hälftig Blockflöten- und Trommel-Unterricht erhalten. Die Eltern beteiligen sich an den Kosten.

Ab der dritten Klasse haben die Kinder die Möglichkeit, eine Bläser-Klasse zu besuchen, die von Stadtmusikdirektor Michael Reiter geleitet wird. In ihr wird in zwei Wochenstunden das Ensemble-Spiel geübt, was für die Kinder kostenlos ist. Der begleitende Einzel- oder Gruppenunterricht findet an der Musikschule statt und wird von den Eltern finanziert.

Reaktion auf Anmeldezahlen

Mit dem „Riedlinger Modell“ haben Musikschule und Stadtmusik auf die rückläufigen Zahlen von Kindern reagiert, die ein Musikinstrument erlernen wollen und sich später in Musikkapellen einbringen können. Hintergrund war zudem, mit dem Modell weitere Familien zu erreichen und sie für eine musikalische Ausbildung ihrer Kinder zu gewinnen.

Derzeit wird an der Einrichtung einer Streicher-Klasse an der Gemeinschaftsschule ab Klasse 5 gearbeitet.

Bei der einstimmig gefassten Entscheidung des Ausschusses mit Empfehlung an den Gemeinderat ging es um die Fortführung des Projektes in den Schuljahren 2019/20 bis 2021/22. Hierfür wurde pro Jahr ein Finanzbedarf von rund 7 500 Euro errechnet, der in den Haushaltsplänen einzuplanen ist.

Neu in das „Riedlinger Modell“ aufgenommen werden soll die musikalische Früherziehung an der Sankt Gerhard-Förderschule für Erst- und Zweitklässler. Sie wird dank einer auf drei Jahre befristeten Finanzierung durch die Bruno Frey-Stiftung seit dem Schuljahr 2016/17 angeboten und soll mit dem finanziellen Engagement der Stadt über 2000 Euro pro Jahr von 2019 an fortgeführt werden. Auch hierfür gab es grünes Licht vom Ausschuss.

Neben der speziellen Entwicklung des Ausdrucksvermögens beim Singen, Sprechen, Bewegen, Tanzen, Hören und selber Musizieren werden positive Auswirkungen auf auditive Wahrnehmung, Lernbereitschaft, Konzentrations- und Merkfähigkeit, Sozialverhalten in der Gruppe, die Fantasie und Vorstellungskraft und allgemein auf den emotionalen, den kognitiven und den gesamtkörperlichen Bereich erkannt. Gefördert werden soll zudem der Spaß an musikalischem Erleben.