Extreme Belastung für Ziegelhüttenstraße

In der Riedlinger Gemeinderatssitzung fragte Stadtrat Manfred Birkle nach dem Stand der Dinge in Sachen „Tempo 30 auf der Ziegelhüttenstraße“. Zuständig sei das Regierungspräsidium, sagte Schafft. Allerdings wolle die Stadt Zone 30 für die Nacht anregen. „Die Belastung ist extrem“, sagt Stadtrat Josef Martin. Die derzeitige Umleitung bringt noch mehr Verkehr auf diese Straße. Martin erachtet Zone 30 in der Nacht für sinnvoll, am Tag aber warnte er davor. Das erzeuge einen ununterbrochenen Verkehr. Die Stadträte Stefan Schmid und Manfred Schlegel regten an, sich in Reutlingen und Tübingen zu informieren. Dort wurde Tempo 40 eingeführt. „Die Emissionen sind deutlich geringer“, so Schlegel. Man könne eine 40er-Zone anregen, beschließen können man es nicht. Zuständig ist das Land Baden-Württemberg.