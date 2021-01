Experte für Digitalisierung im Gesundheitswesen werden

Ab 1. März können sich alle, die in Einrichtungen des Gesundheitswesens tätig sind, zum Experten für die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiterbilden. Voraussetzung dafür ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder ein gleichgestellter Abschluss mit mindestens 210 Credit-Points und eine mindestens einjährige Praxis- oder Berufserfahrung. Auch ein ausreichendes Grundverständnis im Bereich Gesundheitswissen sollten Interessierte mitbringen.

Die SRH Fernhochschule bietet mit dem Studiengang Digital Health Management (M.A.) hochwertige Managementkompetenz, um die Chancen der Digitalisierung im Bereich der Gesundheitsversorgung zu nutzen.

Fach- und Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen werden so befähigt, die Entwicklung hin zu digital basierten Behandlungs- und Betreuungsprozessen systematisch auf klar definierte Zielsetzungen auszurichten. Die Studierenden erwerben das hierfür notwendige Fach- und Methodenwissen, ergänzt durch eine ausgeprägte Transferkompetenz.

Der Studiengang stellt das Management der digitalen Transformation in den Mittelpunkt und ist nicht durch die Informatik getrieben. Die Absolventen des Masterstudiengangs Digital Health Management sind in der Lage, den Markt der digitalen Medizin zu durchdringen, um die Chancen und Risiken der verfügbaren Lösungen für die Weiterentwicklung der Patientenversorgung zu identifizieren und diese in die Strukturen und Prozesse einzubinden.

Studiengangsleiter Prof. Dr. Alfons Runde: „Die Absolventen unseres Masterstudiengangs Digital Health Management (M.A.) qualifizieren sich frühzeitig für strategische Herausforderungen, die mit der zunehmenden Digitalisierung im Gesundheitswesen verbunden sind. Der Bedarf an Führungskräften, welche die digitale Transformation federführend treiben, nimmt exponentiell zu. Auf unsere Absolventen warten zahlreiche berufliche Entwicklungsmöglichkeiten in der Zukunftsmedizin.“