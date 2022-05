Exkursion an der renaturierten Donau

Zu den Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg bietet die Ortsgruppe Riedlingen des Schwäbischen Albvereins eine Exkursion am 8. Juni an der renaturierten Donau zwischen Hundersingen und Binzwangen (HuBi) an. Treffpunkt zu der ca. 3,5 stündige Tour ist um 13.30 Uhr hinter dem Sportgelände in Binzwangen. Die erdgeschichtlich-naturkundlich interessante Führung verläuft entlang der Donau. Dabei werden die Dynamik des Wassers gezeigt und welche Auswirkungen es haben kann, wenn man die Natur sich selbst überlässt. Ebenso werden Fauna und Flora eingebunden und es wird erklärt, welche Auswirkungen die Maßnahme auf die Biodiversität hat. Die Exkursion wird von Gewässerführer Helmut Emrich geleitet. Bei ihm erfolgt die Anmeldung unter Telefon 07371 / 2541 oder E-Mail info@albverein-riedlingen.de, da die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt ist. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro/Person. Die Mitnahme eines Fernglases und von Getränken wird empfohlen. Gutes Schuhwerk wegen des unebenen Geländes ist vor Vorteil sowie witterungsbedingte Bekleidung. Die Exkursion findet ein weiteres Mal am 10. Juni, ebenfalls mit Anmeldung, statt.