Exhibitionist an der Bushaltestelle

In Riedlingen ist am Montag ein Exhibitionist in Erscheinung getreten. Gegen 12.50 Uhr sah ein Zeuge den Mann in einem Gebüsch an den Bushaltestellen der Schule in der Ziegelhüttenstraße. Wie die Polizei berichtet, habe sich der Unbekannte „unsittlich berührt“ und sei dann geflüchtet. Der Zeuge konnte erkennen, dass der Mann mit einer blauen Jeans und einem kurzen blauen Hemd bekleidet war. Die Polizei in Riedlingen, Telefon 07371/9380, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.