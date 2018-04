Exakte Strecke ist nun bestenlistenfähig

Zum 19. Mal schon treffen sich am Samstag, 28 . April die Laufbegeisterten aus der Region zum Riedlinger Stadtlauf. Weit über 100 Teilnehmer werden zu den verschiedenen Läufen erwartet. Im Hauptlauf werden dieses Jahr exakt zehn Kilometer zu absolvieren sein, die Strecke ist ganz genau bemessen worden. Damit ist sie nach den Bestimmungen des Deutschen Leichtathletikverbands „bestenlistenfähig“. Anmeldungen für den Stadtlauf sind noch bis Donnerstag, 26. April, möglich. Meldeschluss für Schüler ist bereits am kommenden Montag, 23. April.

Der erste Startschuss fällt dieses Jahr schon um 13 Uhr, so die Leichtathletikabteilung des TSV. Dieser Startschuss gilt den Schülerläufen der Kinder und Jugendlichen U10 bis U16, die eine Runde mit 1,25 Kilometern zu bewältigen haben. Es folgt um 13.45 Uhr der Jugendlauf (U18 bis U20) zusammen mit dem Jedermannslauf. Neu ist, dass dieser Jugend- und Jedermannslauf nun erstmals über vier Runden geht und somit exakt fünf Kilometer zu laufen sind. Um 14.30 Uhr werden die Bambini (sieben Jahre und jünger) ins Rennen über rund 300 Meter geschickt. Gleich im Anschluss finden gegen 14.45 Uhr die Siegerehrungen für die Bambini, Kinder und Jugendlichen statt, damit die Jüngsten nicht mehr wie in den vergangenen Jahren bis zum Ende der Veranstaltung ausharren müssen.

Als Höhepunkt der Veranstaltung erfolgt dann um 15.30 Uhr der Startschuss zum Hauptlauf über acht Runden, also zehn Kilometer. Die Strecke wurde vor kurzem durch einen Beauftragten des Deutschen Leichtathletikverbandes nach den DLV-Bestimmungen exakt vermessen. Infolgedessen gibt es gegenüber dem seitherigen Streckenverlauf geringfügige Änderungen. Der Veranstalter verspricht sich durch diese Neuvermessung eine stärkere Nachfrage von Läufern, da es sich nun um eine als bestenlistenfähig anerkannte Strecke über zehn Kilometer handelt, das heißt, die Ergebnisse können Eingang in die württembergische oder die deutsche Bestenliste finden. Im Hauptlauf wird auch nach Altersklassen gewertet. Außerdem gibt es unabhängig von den Altersklassen auch eine Mannschaftswertung im Hauptlauf. Hier bilden automatisch die drei Besten eines Vereines eine Mannschaft.

Erstmals Betriebsmannschaften

Ganz neu im Programm ist auch die Ausschreibung für Betriebsmannschaften. Die Teilnehmer der Betriebe laufen im Jedermannslauf über fünf Kilometer in einer Frauen- und Männerwertung ohne Berücksichtigung von Altersklassen. Jeweils die drei besten Platzierungen (auch gemischt) bilden dabei eine Mannschaft.

Wie jedes Jahr erhofft man sich wieder eine große Beteiligung der Riedlinger Schulen. Auch hier gibt es außer der offiziellen Altersklassenwertung des Stadtlaufes auch eine Mannschaftswertung, in welcher die Schulen gegeneinander antreten. Jede Mannschaft besteht aus sieben Schülerinnen bzw. Schülern je Altersgruppe. Dabei laufen die Kinder U10 und U12 sowie die Jugendlichen U14 bis U16 in den Schülerläufen über eine Runde. Die Jugendlichen U18 bis U20 laufen vier Runden.

Start und Ziel für alle Läufe befinden sich auf dem Marktplatz. Vorbei am Rathaus geht es dann in die Kirchstraße, dann rechts ab in den Krankenhausweg, über die Adolf- Gröber- Straße in die Hospitalstraße und wieder zur Kirchstraße, dann rechts ab in die Grabenstraße und über die Fußgängerbrücke durchs Törle wieder zur Lange Straße und zum Marktplatz.

Der Höhenunterschied von sechs Metern für eine 1,25 Kilometer lange Runde ist für jeden geübten Hobbyläufer sicher kein Problem.