Espressivo präsentiert Jubiläums-CD „Twenty“

Im November hätte es stattgefunden: Das vom Chor Espressivo lange geplante Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen des Chores. Die Planungen dafür liefen schon seit Mitte des letzten Jahres, doch Corona machte auch der Chorleiterin Carolin Fischer und ihren Sängerinnen und Sängern einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen aber präsentiert der Chor in seinem Jubiläumsjahr eine neue CD mit dem Titel „Twenty“.

Die CD wurde speziell für das 20-jährige Chorjubiläum geschaffen. Sie umfasst insgesamt 17 Titel, allesamt Live-Mitschnitte hauptsächlich aus dem Jahreskonzert 2019, drei Lieder sind aus früheren Konzerten. „Dies soll eine kleine Entschädigung sein für unsere Fans und auch für uns, da unser diesjähriges Konzert leider nicht stattfinden konnte“, so die Dirigentin. Seit März hatte der Chor keine Proben mehr, im Oktober fanden schließlich zwei Proben statt für jeweils die Hälfte des Chores und unter strengen Corona-Bedingungen. Aber dann war bei den Espressivos aufgrund der Auflagen auch schon wieder Schluss mit den Proben. Das nächste Konzert wird aber bereits geplant: Es wird im November 2021 in der Stadtpfarrkirche Riedlingen stattfinden.

Darum freut sich der Chor Espressivo jetzt auch umso mehr, die neue CD „Twenty“ noch vor Weihnachten auf den Markt bringen zu können. Die Sängerinnen und Sänger wünschen sich, dass „Twenty“ unter vielen Weihnachtsbäumen in und um Riedlingen liegen wird und die Espressivo-Chormusik zur Weihnachtszeit und auch danach in vielen Häusern erklingen wird. Zu hören sind auf der CD beispielsweise Oceans, I say a little prayer, Mary did you know oder auch Great I am, begleitet von der Band oder auch A capella, teilweise sind die Lieder solistisch besetzt.