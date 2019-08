Es läuft rund bei den Rothosen

Bei der Hauptversammlung der Riedlinger Fußballer wurden nicht nur auf das vergangene Jahr geblickt. Günther Henle, Jürgen Strang und Walter Sylla konnten für besondere Leistungen geehrt werden. Weitere Mitglieder bekamen Auszeichnung für jahrzehntelange Mitgliedschaft.

Abteilungsleiter Markus Blum zog ein insgesamt sehr positives Fazit über die sportliche Entwicklung im Aktiven- und Jugendbereich. Über die zahlreichen infrastrukturellen Maßnahmen, welche bereits getätigt wurden, beziehungsweise noch zu tätigen sind, ging Blum näher ein. Als Fazit wurde festgestellt, dass der Verein sich auf einem sehr guten Weg befindet und man zurecht stolz auf das Erreichte sein kann.

Danach erklärte Thomas Oberleiter in kurzen Worten das neue Sponsoring-Konzept des TSV Riedlingen, welches den Verein von der Masse abheben dürfte. Das gewünschte, bestmögliche Umfeld ist somit sichergestellt. Spielleiter Martin Hinz blickte in seinem Bericht auf die erneut erfolgreiche Saison der Rothosen zurück. Als Aufsteiger konnte man mit der immer noch sehr jungen Mannschaft einen hervorragenden 5. Tabellenplatz erreichen. Siege gegen Uttenweiler und den späteren Meister der Bezirksliga, den FV Bad Schussenried, waren besondere Highlights. In der kommenden Saison freut man sich, ein ernstzunehmender Teil der Bezirksliga zu sein.

Der Rückblick auf die Saison der 2. Mannschaft fiel leider nicht ganz so positiv aus. Obwohl man in den meisten Spielen in den ersten 60 Minuten weitestgehend mithalten konnte, wurden schlussendlich nur acht Punkte eingefahren.

Der einzige Sieg gegen den FV Neufra bei einem überzeugenden Flutlichtspiel mit 3:0 errungen. Die Gründe der geringen Punkteausbeute wurden natürlich analysiert. Hier stach auch wiederholt die leider sehr mangelhafte Trainingsdisziplin der Spieler der 2. Mannschaft ins Auge.

Aufgrund des Verletzungspechs beider Mannschaften war der Kader immer wieder sehr dünn, sodass sogar in Konsequenz zwei Spiele der 2. Mannschaft abgesagt werden mussten. Um solches in der neuen Saison vermeiden zu können, baut man darauf, dass mehr potenzielle Spieler der zweiten Mannschaft aktiv am Trainingsbetrieb teilnehmen werden, um Verletzungen vorzubeugen und um sich immer mehr in eine konstante Erfolgsschiene zu kämpfen.

Anschließend verlas Fabian Spinner, in Vertretung für den abwesenden AH-Leiter Maximilian Gairing, den AH-Bericht. Wie in den vergangenen Jahren war auch in dieser Saison das eigene Turnier in der Realschulturnhalle etwas Besonderes. Die Senioren der Rothosen kämpften insgesamt in fünf Turnieren um Punkte. Auf und außerhalb des Platzes wurde die Kameradschaft in besonderem Maße gepflegt.

Etwas weiter konnte Jugendleiter Michael Halter über die getane Jugendarbeit ausholen. Mit berechtigtem Stolz berichtete er, dass aktuell alle Jugendmannschaften besetzt sind. Insgesamt nahmen aktuell ca. 180 Kinder und Jugendliche im Alter von 4-18 Jahren am Trainings- und Spielbetrieb teil. Von der C-A-Jugend besteht nach wie vor eine gute Kooperation mit den Nachbarvereinen aus Daugendorf und Neufra. Für den TSV Nachwuchs waren insgesamt 20 Trainer und Betreuer ehrenamtlich unter der Woche und an den Wochenenden im Einsatz.

Der Leiter der Finanzen, Sascha Pfohl, hob die positive Zuschauerentwicklung im vergangenen Jahr hervor. So fanden knapp 1000 Zuschauer mehr den Weg ins Donaustadion. Die Fussballabteilung steht nach wie vor auf gesunden Beinen. Die ein oder andere Investition wird in den kommenden Jahren auf die Fussballabteilung zukommen, dem sieht man aber entspannt entgegen.

Nach den Entlastungen konnte Abteilungsleiter Blum noch zahlreiche verdiente Mitglieder für bis zu 60 Jahre Mitgliedschaft ehren. Eine Ehrenurkunde als besondere Würdigung ihrer Leistungen bekamen Günther Henle, Jürgen Strang und Walter Sylla verliehen.