„Es geht um Lebenskompetenz“

Informationen in allen Dimensionen haben die Besucher des diesjährigen Infotages an der Beruflichen Schule Riedlingen bekommen. Ob im persönlichen Dialog oder über Infomaterialien – wer Fragen hatte, fand Antworten. Neben dem neuen Bildungsgang der „dualen Ausbildungsvorbereitung“ (AVdual) wurden die zahlreichen bereits bewährten Möglichkeiten im kaufmännischen, gewerblichen und hauswirtschaftlichen Bereich vorgestellt; dazu berieten regionale Unternehmen Interessenten zu Ausbildungsfragen.

„Wenn die Leute, die es interessiert hat, heute rausgehen und sagen, sie wissen alles, was sie wollten, dann war es für mich ein guter Infotag.“ Dass der Infotag bei den Besuchern für Klarheit bei Fragen sorgte, war sehr bald offensichtlich und so konnte sich Schulleiter Matthias Kniese zufrieden mit dem Verlauf zeigen. Die breite Fülle an Angeboten war nicht zuletzt der Verdienst intensiver Vorbereitungen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Während Unterrichtsräume und Flure mit Beschilderungen und Informationstafeln gesäumt waren und kleine Bild- oder Filmsequenzen im Hintergrund liefen, standen Lehrer und Schüler den Besuchern Rede und Antwort. Zudem gab es Praxisbeispiele wie etwa das Zusammenbauen eines Vier-Takt-Motoren-Racers oder eine Ernährungswaage. Einblicke gab es außerdem in die Übungsfirma „Easy cooking“.

Gute Anmeldezahlen

Als besonders – auch überregional im Fokus – nahmen die Verantwortlichen die Wirtschaftsoberschule wahr, für die Schulleiter Kniese bereits in anderen Schulen Werbung machte. Auch deshalb meint er: „Der Infotag ist nur ein Baustein unseres Schulmarketings.“ Die Anmeldezahlen seien gut. Anmeldeschluss sei für einige Bildungsgänge aber auch schon am 1. März. Wie auch die Wirtschaftsoberschule wurde der neue Bildungsgang AVdual zu einem Schulversuch mit Tabletunterricht ausgewählt, was als Besonderheit der Schule hervorgehoben wurde. Insgesamt sei diese Bildungsmöglichkeit eine Herausforderung, aber vor allem auch eine große Chance, meint der Verantwortliche Werner Hudjera. „Es geht um Lebenskompetenz“, meint er zu AVdual und fügt hinzu, dass zu den Zielen auch die Stärkung des Selbstvertrauens und Selbstbewusstseins gehöre. „Für uns ist ausschlaggebend, dass wir die Schüler gezielter und in kleineren Gruppen fördern können“, fügte Thomas Psotka, stellvertretender Schulleiter, hinzu.

Die modernisierte Werkstatt der Schule bot den Gästen nicht nur einen Blick unter die Motorhauben verschiedener Fahrzeuge, sondern auch die Beschäftigung mit der Einschraubtiefe bei Aluminium. Über noch unbesetzte Ausbildungsstellen informierten die Vertreter regionaler Unternehmen, die mit Infoständen und mitgebrachten Firmenerzeugnissen eine kleine Messe aufgebaut hatten. Zusätzlich war die Agentur für Arbeit für Beratungen präsent.

Erfolgreich, jedoch nicht so gut besucht, wie erwartet, war der Infotag. Als mögliche Ursache dafür sieht Kniese zum einen die sinkende Bereitschaft, sich mit einem Besuch zu informieren, zum anderen die umfangreichen Informationen, die der Internetauftritt der Schule bietet und die vielen schon reichen könnten. Zudem waren bereits am Freitag Schulklassen aus Zwiefalten, Unlingen, Bad Buchau und Riedlingen an der beruflichen Schule zu Gast.

Wer jedoch den Weg zum Infotag fand, konnte sich selbst ein Bild von der Überschaubarkeit der Schule machen, die Persönlichkeit und Individualität für den Schulalltag verspricht.