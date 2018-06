Es droht eine Invasion der Borkenkäfer

Die Förster befürchten für dieses Jahr eine explosionsartige Vermehrung des Borkenkäfers. „Es ist dramatisch“, sagt Andreas Gerster von der Betriebsstelle Riedlingen des Kreisforstamts Biberach. Die Bedingungen seien optimal für den Schädling Nummer eins, der die meistverbreitete Baumart in den heimischen Wäldern, die Fichte, befällt. Bereits in dieser Woche müsse damit gerechnet werden, dass die erste Generation ausschwärmt. Und die verbreite sich ungefähr mit dem Faktor 50: Von jedem infizierten Stamm aus können 50 weitere Bäume befallen werden.

„Wir rechnen mit einer akuten Borkenkäfergradation“, heißt das das in Gersters Förstersprache – also mit einer Massenvermehrung. Durch große Mengen an Schnee- und Sturmholz im vergangenen Winter habe der Schädling reichlich Brutmaterial vorgefunden. Hinzu komme eine Sättigung auf dem Holzmarkt mit Preiseinbußen, was zu geringeren Einschlagzahlen führt.

Ab einer Temperatur von etwa 16 Grad werden die Tiere aktiv. Durch die früh einsetzenden Frühjahrstemperaturen sei es Ende März, Anfang April bereits zum ersten Schwärmflug gekommen. Gleichzeitig schwächt die Trockenheit die Resistenz der Bäume. Jede Generation benötige, je nach Temperatur, eine Entwicklungszeit von sechs bis zehn Wochen. Deshalb rechnet Gerster, dass der Ausflug der ersten Generation jetzt unmittelbar bevorsteht. Und weil der Borkenkäfer dieses Jahr früh am Start ist, ist bis zur Winterpause eine Ausbreitung in vier Wellen zu befürchten.

„Ein befallener Fichtenstamm entlässt etwa 20 000 Käfer“, rechnet der Förster vor. Die Hälfte davon seien Männchen, die durch Geruchspheromone wiederum andere Käfer – männlich wie weiblich –anlocken. Bereits der Befall durch 200 Männchen führe so zum Verlust eines weiteren Baums. „Man muss das Geschehen deshalb penibelst beobachten“, rät der Forstmann. Der Borkenkäfer verrät sich zum einen durch das braune Bohrmehl, das er am Stammfuß hinterlässt. Ein sichereres Indiz, weil regenresistent, ist der Austritt von Harz – damit versucht sich der Baum der Käferplage zu erwehren. Insbesondere soll man aber auf Spechteinschläge achten. Die Vögel hinterlassen bei der Suche nach den Leckerbissen sogenante „Spechtspiegel“ an der Baumrinde. „Ein eindeutigeres Befallsmerkmal gibt es nicht“, versichert Gerster. Der Borkenkäfer befällt nur Altholz, also, Bäume, die mindestens 60 bis 70 Jahre alt sind – und fast ausschließlich Fichten.

Privatwaldbesitzer sind gefragt

„Im Kreis Biberach sind wir im Staatswald mit der Aufbereitung auf dem Laufenden“, versichert Gerster. Das sei nicht überall so: „Im Schwarzwald liegt überall noch Totholz.“ Aber auch die Privatwaldbesitzer seien jetzt gefragt: „Wenn die nicht mitspielen, sind unsere Bemühungen vergebens.“ Die Bekämpfung des Schädlings müsse „waldeigentumsübergeifend“ stattfinden. Befallenes Holz soll möglichst weit weg vom Nadelwald gebracht werden, mindestens 600 bis 1000 Meter: „Man kann davon ausgehen, dass die Flugstrecke dann zu weit ist.“ Wegen der akuten Gefahr ist derzeit auch in Staatswäldern die „chemische Keule“ zur Käferbekämpfung zugelassen. Die Mittel Die sicherste Abwehrmaßnahme ist es, befallene Bäume umzumachen und zu entrinden. Die Käferlarven sterben dann ab. „Man kann die Rinde auch verbrennen – mit der gebotenen Vorsicht“, empfiehlt Gerster. wenn sie nicht gestoppt wird, explodiert die Käferpopulation, vernichtet flächig Baumbestand – und überlebt auch den Winter.