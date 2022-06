Beim Besuch auf dem Erdbeerfeld darf auch ein wenig genascht werden

Von Pflückmüdigkeit und Kaufzurückhaltung hat Severine Braun bislang nichts bemerkt. Sie betreibt ein Erdbeerfeld auf Gemarkung Unlingen an der B 312 bei Riedlingen. Dort ist die Ernte derzeit voll im Gange.

Spontane Kaufentscheidung

Nicole und Uwe Eggert sind sichtlich gut gelaunt, während sie zwischen den langen Erdbeerreihen kauern und nach den verführerisch rot leuchtenden Früchten Ausschau halten. Sie seien gerade auf der Heimfahrt vom Urlaub in Südtirol, berichtet der Mann. Vor es weiter geht bis Tübingen habe man die günstige Gelegenheit nutzen wollen, sich noch mal die Beine zu vertreten: „Wir haben gedacht, ein bisschen Bewegung täte uns jetzt gut.“

Es sei eine spontane Entscheidung gewesen, „weil die Erdbeeren so richtig rausgeblitzt haben.“ Den Rest, der vom Urlaubsgeld übrig blieb, wollen sie hier sinnvoll für eine Wegzehrung investieren. Was es mit der Kirche auf dem Berg im Hintergrund auf sich hat, konnte Nicole Eggert ihrem Mann übrigens auch erklären: „Ich war schon mal in Bad Buchau auf Reha.“

Mittags das volle Aroma

Stammgast ist Anna Böhm aus Dürmentingen. Sie möchte fünf Kilogramm Erdbeeren mit nach Hause bringen, zur Freude ihres kranken Manns. Das reiche für drei Tage. Dann komme sie wieder hierher – bis zum Ende der Saison. „Man muss die örtlichen Händler unterstützen“, findet sie. Zudem seien die Früchte beim Direktvermarkter günstiger als an vielen Ständen: „ Das ist es ja schon fast so teuer wie Fleisch.“ Als eifrige Pflückerin kann sie auch den einen oder anderen Tipp geben:

Man muss sie morgens holen, wenn man sie einmachen will oder als Belag.

Nachmittags seien sie dann besser geeignet zum sofortigen Verzehr, weil sie durch die Wärme das volle Aroma entfalten. Hermine Gerzen aus Tiefenbach sucht ebenfalls häufiger die Unlinger Erdbeerplantage auf. Das bereichert nicht nur den Speiseplan. Mit den Kindern Jakob und Samia ist es zudem ein netter Ausflug und auch noch lehrreich.

„Naschgeld“ gegen Schnorrer

Dass dabei auch manche Erdbeere genascht wird, ist für Severine Braun von der Firma Schilling überhaupt kein Problem – solange es im Rahmen bleibt. Sie betreibt insgesamt 29 Erdbeerfelder, und überall gelten die gleichen Regeln: Zwei Personen dürfen pro Gefäß pflücken, und die Mindestabnahmemenge beträgt dann zwei Kilogramm. Wird bei zwei Personen das Gefäß nicht ausreichend gefüllt, ist ein „Naschgeld“ von vier Euro fällig.

Zuvor sei das, vornehmlich in größeren Städten wie Tübingen oder Reutlingen, immer wieder ausgenutzt worden – typischerweise von größeren Gruppen, die ohne Gefäße aufgetaucht seien, sich zum Schein Schälchen geben ließen, um sich dann den Bauch vollzuschlagen, ohne zu bezahlen. „Wir verdienen doch damit unser Geld“, ärgert sich Severine Braun. In Unlingen habe sie so etwas aber nie erlebt: „Die Leute hier sind noch anders drauf.“

Eine Mutter pflückt mit ihrem Sohn zu Saisonbeginn die ersten Erdbeeren auf einem Feld. (Foto: Markus Scholz / DPA)

Viele Landwirte verzichten offenbar in diesem Jahr auf die Erdbeerernte – weil Erntekosten höher sind als der Verkaufserlöse. Das weiß auch Severine Braun, die unter anderem die Dumpingpreise der Importe aus Ländern mit Billiglöhnen verantwortlich macht, vor allem aus Spanien und Marokko. In Deutschland wirken sich wiederum die hohen Energiepreise für den Anbau in Kulturtunneln aus. Dadurch könne zwar deutlich früher geerntet werden, aber bei derzeit hohen Kilogrammpreisen: „Die Kosten sind hoch, bis die Erdbeeren rot sind.“ Die Firma Schilling überlasse weitgehend alles Mutter Natur: „Wir haben reine Freilandware. Wir machen nichts mit Vlies, und wir machen nichts mit Tunneln.“

So werden die Früchte zur natürlichen Erntezeit reif. „Es waren bisher ideale Wetterbedingungen, es lief richtig gut“, freut sich Braun: „Genug Wasser und einige warme Tage.“ Während auf dem Unlinger Feld schon vor Pfingsten gepflückt wurde, bilden zwei Felder im Schwarzwald sowie die Plantagen in Biberach, Ödenwaldstetten auf der Alb sowie in Leutkirch dieses Jahr die Schlusslichter: „Wir stehen in den Startlöchern.“ Severine Braun fährt alle zwei Tage die 29 Felder ab und legt fest, wo die Kundschaft pflücken kann, damit die Reihen koordiniert abgeerntet werden.

Diese Erdbeeren sehen nun wirklich ganz, ganz frisch aus. (Foto: Andreas Arnold)

Gepflanzt sind Früh- und Spätsorten mit unterschiedlicher Reifezeit. So kann noch vier bis fünf Wochen mit Früchten gerechnet werden. „Der Bestand ist tiptop“ versichert Braun. Wer jetzt ernte, habe die richtige Einstellung, denn „es wird nicht billiger“.

Der Preis sei übrigens seit drei Jahren stabil. Insgesamt gebe es etwa 30 Erdbeersorten im Handel. „Sieben bis zehn“ davon wachsen auf den Schillingplantagen. Welche es genau sind, ist Betriebsgeheimnis und Ergebnis jahrelanger Erfahrung. Es seien aber Sorten, die vor allem durch Geschmack punkten, sagt Severine Braun. Weniger Bedeutung werde in der Direktvermarktung der Haltbarkeit beigemessen. Üblicherweise würde die Ware unverzüglich verzehrt oder verarbeitet. Püriert eingefroren könne sie aber auch noch den Winter versüßen.

Viele Erntehelfer bekommen

Dass nach den Pandemiejahren eine Pflückmüdigkeit festzustellen sei, könne sie nicht bestätigen. Sie habe im April auch wieder ausreichend Erntehelfer aus Rumänien bekommen, um das Feld zu bestellen. Seit jeher würden die überdurchschnittlich bezahlt – auch nach dem neuen Mindestlohn. Auch werde werde viel von Hand gepflegt, Unkraut gejätet und das Stroh nachgearbeitet. Etwas schwer tue man sich mit der Einstellung des Verkaufspersonals für alle Felder getan, üblicherweise Rentner oder Hausfrauen. „Am liebsten haben wir Ortsansässige“, sagt Braun: „Die können mit den Leuten reden.“ Etwas Smalltalk werde von ihnen erwartet. Man habe jedes Jahr dafür auch einige ukrainische Studentinnen mit Deutschkenntnissen eingestellt. „Die sind auch weggefallen. Das Vermittlungsbüro gibt es nicht mehr.“