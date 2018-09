Peggy Schirmer-Schmid ist die neue Landesdirektorin der Bereitschaften des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Das haben die 351 Stimmberechtigten bei der Landesversammlung des Roten Kreuzes am 29. September in Stetten am kalten Markt einstimmig bestätigt. Die Ertingerin war Ortsverband Riedlingen als Ausbilderin in der Breitenausbildung aktiv.

Bereits im Juli war Schirmer-Schmid von den Kreisbereitschaftsleitungen der 34 Kreisverbände des Landes gewählt worden. Die Bestätigung durch die Landesversammlung war nun der letzte formale Schritt ins Amt. Mit der Wahl sprach man der Ertingerin nicht nur das Vertrauen aus, sondern übergab ihr auch die Aufgabe, die Rotkreuz-Arbeit in Baden-Württemberg nachhaltig zu fördern und weiter auszubauen. „Ich freue mich auf dieses Amt und alle Herausforderungen“, sagt Schirmer-Schmid. „Am meisten liegt es mir am Herzen, dass ich in Kontakt bin mit den Einsatzkräften vor Ort und dass wir uns ständig austauschen.“

Seit 2003 ist Peggy Schirmer-Schmid beim DRK-Kreisverband Biberach engagiert. Zunächst als Ausbilderin im Ortsverband Riedlingen, seit 2009 als Kreisbereitschaftsleiterin. Gemeinsam mit ihrem Team ist sie für die 630 Helfer im Landkreis Biberach zuständig. Mit der Landesversammlung am 29. September hat sich ihr Aufgabenfeld erneut erweitert und damit auch die Zahl der Einsatzkräfte, um die sie sich künftig kümmert. Gemeinsam mit Landesdirektor Jürgen Wiesbeck und ihren Stellvertretern vertritt sie nun die Interessen von mehr als 28 000 Einsatzkräften im gesamten Bundesland Baden-Württemberg.