Erstkommunion in Zell

Am vergangenen Sonntag haben drei Kinder in der Pfarrkirche St. Gallus in Zell zusammen mit Pfarrer Uwe Grau und Gemeindereferentin Patricia Engling in einem feierlichen Gottesdienst ihre Erstkommunion. „Du bist ein Ton in Gottes Melodie“, so lautete das Motto der Erstkommunionvorbereitung.

Der Projektchor „Chorifeen“, in dem zwei der Erstkommunikanten und deren Mütter mitsingen, gestaltete den festlichen Gottesdienst unter der Leitung von Martina Geiselhart musikalisch mit. Der Musikverein Zell-Bechingen mit ihrem Dirigenten Peter Müller begleitete die Kinder zur Kirche und gab im Anschluss an den Gottesdienst ein kleines Platzkonzert. Pfarrer Uwe Grau hat die Kinder inhaltlich zusammen mit den Eltern auf diesen wichtigen Tag vorbereitet.