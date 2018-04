Erstkommunion in Daugendorf

Unter dem Motto „Wir sind ein Ton in Gottes Melodie“ haben vier Kinder aus Daugendorf und Zwiefaltendorf ihre Erste Heilige Kommunion erhalten. Pfarrvikar Uwe Grau zelebrierte den Festgottesdienst in der St. Leonhard Kirche in Daugendorf auf sehr warme und kindgerechte Weise. Auch Gemeindereferentin Patricia Engling begleitete die Kommunionkinder sehr einfühlsam an ihrem großen Tag. Musikalisch begleitet wurden die Erstkommunikanten vom Musikverein Daugendorf auf dem Weg zur Kirche und beim Ständchen sowie mit Orgelmusik und dem Chor „Klangfärber“ aus Daugendorf beim Gottesdienst. Die Erstkommunion Kinder sind: Maria Katzenstein, Lena Miller, Jonas Sigrist und Leon Wiedmann. Auf dem Bild sind zudem Pfarrvikar Uwe Grau und Gemeindereferentin Patricia Engling zu sehen. Foto: Sebastian Weber