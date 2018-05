Erster Entwurf für ein Ärztehaus mit Bettenstation in Riedlingen

Der Riedlinger Architekt Christopher Selg von Arche Wohna hat bei der Mitgliederversammlung der Bürgerinitiative „Freundeskreis für den Erhalt der Riedlinger Klinik“ erste Ideen für ein Ärztehaus vorgestellt. Geschehen konnte dies, nachdem die Stadt Interessenten für sieben Praxen gefunden hat, die sich darin niederlassen wollen. Auch Hausarzt-Praxen seien darunter, hieß es bei der Versammlung.

Bei der Standortwahl vor dem bestehenden Schwesternwohnheim hat er der ablehnenden Haltung gegenüber einer Ansiedlung direkt an der Bundesstraße 312 Rechnung getragen. Dies war von der Sankt Elisabethen-Stiftung ins Spiel gebracht worden. Sie hat ihr Pflegeheim-Gebäude planerisch an die bisherige Krankenhaus-Kapelle angegliedert, die Bestand haben wird. Platz finden könnte – auf der bisherigen Krankenhaus-Wiese – auch eine Gaststätte.

Bei einem Abbruch des bisherigen Schwesternwohnheims könnte das Ärztehaus „mit einer Super-Aussicht“ entstehen und auch das Untergeschoss ausgebaut werden, so Christopher Selg, doch sei aktuell davon auszugehen, dass sich noch Ärzte und andere Nutzer in dem Haus befinden. Also hat er das Ärztehaus direkt davor gestellt und dafür zwei Baukörper gewählt, die in einem V aufgehen.

Eingang und Wartebereich mit Wegweiser öffnen das V und im Erdgeschoss den Zugang zu einer Praxis mit 180 Quadratmetern auf der einen und einem Sanitätshaus, einer Apotheke auf der anderen Seite. Ein Platzbedarf von 334 Quadratmetern ist für eine internistische Praxis angegeben. Der chirurgischen Praxis in etwa der gleichen Größe ist die Praxisklinik mit 456 Quadratmetern im Erdgeschoss angegliedert.

Im ersten Obergeschoss findet sich das Zentrum für Psychiatrie mit Tagesklinik, die sich dort niederlassen will und dem Platz von 757 Quadratmetern eingeräumt wird. Eine Praxis mit 150 und drei Praxen mit jeweils 180 Quadratmetern, plus eines Wartebereichs davor, komplettieren das erste Obergeschoss. Das zweite Obergeschoss mit knapp 1500 Quadratmetern hat Christopher Selg für die Bettenstation vorgesehen, wobei diese auch ins erste „rutschen“ könnte. Auch hier gibt es im offenen V einen Wartebereich.

Pflegewohngemeinschaft

Der Vorsitzende der Seniorengenossenschaft Josef Martin kann sich für die von ihm als dringend notwendig angemahnte „Pflegewohngemeinschaft“ für Alleinstehende direkt nach einem Krankenhaus-Aufenthalt ebenfalls Räumlichkeiten in dieser Bettenklinik vorstellen und sieht dies als Aufgabe der „kommunalen Familie“ von Gemeinden und Landkreis.