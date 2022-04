Erste Altenpflegehelfer*innen im Beruf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die ersten Auszubildenden der Kolping Berufsfachschule für Altenpflegehilfe mit intensiver Deutschförderung haben ihre zweijährige Ausbildung erfolgreich bestanden und streben nun die Ausbildung zur Pflegefachfrau/mann in der Generalistik an. Die Schulleiterin Frau Sabine Gehrmann und die Lehrkräfte lobten das große Engagement der Auszubildenden mit Migrationshintergrund. Die besten Notendurchschnitte in ihren Zeugnisnoten erhielten Frau Thi Khan Ly Vuong (1,1), Frau Thi Hoai Thuong Nguyen (1,1) und Frau Petronnela Mhlambeni (1,2). Der nächste Kurs startet am 01. September 2022.