Ernst Hampel zum Ehrenfeuerwehrmann ernannt

Eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung war es für Ernst Hampel, als er von Bürgermeister Marcus Schafft zum Ehrenfeuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Riedlingen ernannt wurde. Seine Ehefrau Helga hatte ihn dazu unter einem Vorwand ins Feuerwehrhaus gebracht, so dass ihm die für einen Feuerwehrmann höchste Ehrung der Stadt Riedlingen, mit einem Jahr Verspätung im kleinen Kreis überreicht werden konnte.

Die Überraschung war perfekt, als Ernst und Helga Hampel ins Feuerwehrhaus kamen und die Mitglieder des Abteilungsausschusses, Abteilungskommandant, Stadtbrandmeister und Bürgermeister ein Geburtstagsständchen sangen – selbstverständlich mit Mund-Nase-Schutz. Nachdem die Ernennung für die Hauptversammlung im März 2020 geplant war, diese coronabedingt aber abgesagt werden musste, wurde der Entschluss gefasst, die Ehrung am Geburtstag von Ernst Hampel zu machen.

In seiner Laudatio würdigte Stadtbrandmeister Stefan Kuc die großen Verdienste von Ernst Hampel um die Feuerwehr. Nach 44 Jahren hatte Ernst Hampel zum Jahresende 2019 auf eigenen hin den aktiven Einsatzdienst, sowie nach 36 Jahren seine Funktion als Gerätewart beendet und ist in die Ehrenabteilung übergetreten. Für die Feuerwehr war dies ein herber Verlust, weil in Anbetracht seiner Erfahrung und Wissens eine große Lücke blieb, so Kuc. Eine Auswertung ergab, dass Ernst Hampel der einsatzerfahrenste Feuerwehrmann der Riedlinger Wehr sei. Durch sein langjähriges Engagement und seine Funktionen kennt er die Feuerwehr, die Fahrzeuge und Gerätschaften wie kein anderer. Stadtbrandmeister Stefan Kuc bezeichnete ihn als einen hervorragenden Feuerwehrmann und als Vorbild.

Bürgermeister Marcus Schafft bedankte sich bei Ernst Hampel für sein langjähriges Engagement für die Feuerwehr, sowie die nicht selbstverständliche Bereitschaft zusätzliche Verantwortung für die Kameraden zu übernehmen. Er habe sich um das Feuerwehrwesen der Stadt besonders verdient gemacht. Der Gemeinderat hatte im März 2020 einstimmig beschlossen, Brandmeister Ernst Hampel die Eigenschaft als Ehrenfeuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Riedlingen/Abteilung Riedlingen zu verleihen.

Viel Lob und Anerkennung im Namen der Kameraden sprach auch Abteilungskommandant Jochen Weber dem frischgebackenen Ehrenfeuerwehrmann aus. Zur Erinnerung übergab er ihm ein Drehleiter-Modell sowie ein Bild mit dem Fuhrpark der Riedlinger Feuerwehr. Zum Dank, dass sie das Treffen überhaupt möglich gemach hatte und für die vielen Stunden die sie auf ihren Ehemann verzichten musste, wurde Helga Hampel ein Blumenstrauß überreicht.

Mit dieser Überraschung habe er nicht gerechnet, gab Ernst Hampel auch mit Blick in Richtung seiner Ehefrau als „Komplizin“ zu. Er bedankt sich für die Ernennung und die Geschenke sowie vor allem an die Kameradinnen und Kameraden für die schöne Zeit in der Feuerwehr. Natürlich werde er immer noch aufmerksam, wenn er das Einsatzhorn der ausrückenden Feuerwehr höre oder er von einem Einsatz lese. Aber mit der Zeit sei es auch angenehm, nicht immer abrufbereit sein zu müssen und mehr freie Zeit zu haben, gab Ernst Hampel zu. Langweilig sei es ihm aber trotzdem nicht, da in Haus und Garten immer etwas zu tun sei.