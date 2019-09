„Erhoffe mir eine andere Sichtweise auf die Gesellschaft“

Kulturpredigt die Dritte: Am Sonntag um 17 Uhr wird nach Arnold Stadler (2013) und Martin von Arndt (2017) die Autorin Annette Pehnt in der Kapuzinerkirche eine Predigt zu gesellschaftlichen Themen halten. Wir haben noch vorab mit dem Veranstalter, dem Vorsitzenden der Werner Dürrson-Stiftung, Herbert Theisinger, gesprochen.

Herr Theisinger, wie ist bislang die Resonanz auf die anstehende Kulturpredigt am Sonntag?

Ich habe viele mündliche Rückmeldungen erhalten, die vor allem die breite Werbekampagne – Flyer, Plakate, Zeitungsberichte in der Schwäbischen Zeitung, im Südfinder, im Mitteilungsblatt und im Georgsblatt – positiv hervorgehoben haben. Durch die Ankündigung der SZ unter der Rubrik „Top Termine“ erwarte ich mir auch Besucher, die von auswärts kommen. Stand Mittwoch haben sich rund 60 Interessenten in der Buchhandlung gemeldet. In dem Zusammenhang möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Anmeldung zwar erwünscht, aber nicht verpflichtend ist. Dabei geht es mir vor allem darum sicherzustellen, dass Besucher einen Sitzplatz bekommen.

Mit Annette Pehnt wird erstmals eine Frau die Kulturpredigt halten. Erwarten Sie sich allein dadurch einen anderen Zungenschlag?

Eine Frau denkt sicher anders als Männer. Da erhoffe ich mir doch eine andere Sichtweise auf unsere Gesellschaft und wie wir miteinander umgehen.

Können Sie schon was zum Inhalt verraten?

In der Predigt wird es um Sprechen gehen – die Sprachen und Sprechweisen, von denen wir umgeben sind; Stille und Geräusch, die Geschichten, mit denen wir uns über uns selbst verständigen und es geht auch um Zuhörerschaft.

An was freuen Sie sich mehr – wenn alles gut läuft oder an der Predigt selbst?

Beides ist für mich gleich wichtig. Wenn organisatorisch alles klappt, wenn die Besucher zufrieden sind – vielleicht mit Anstößen, über den Umgang miteinander neu nachzudenken – dann ist die Kulturpredigt ein voller Erfolg. Ich persönlich freue mich, wenn ich nach der Predigt mit vielen Menschen, auch mit Annette Pehnt, über das Gehörte sprechen kann.