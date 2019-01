Ergebnis des Bürgerentscheids soll bis 20 Uhr fest stehen

Am Sonntag steht erstmals in Riedlingen ein Bürgerentscheid an. Hauptamtsleiter Christian Simon gibt im Nachgefragt Auskunft über Wählerzahl, Briefwahl und die Ergebnisbekanntgabe.

SZ: Herr Simon, wie viele Bürger sind am Sonntag wahlberechtigt?

Stimmberechtigt sind – Stand heute – 8210 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Riedlingen. Es könnten sich grundsätzlich noch geringfügige Änderungen ergeben, zum Beispiel dadurch, dass ein Stimmberechtigter verstirbt. Maßgeblich für die Berechnung des erforderlichen 20 Prozent-Quorums ist die Zahl der Stimmberechtigten am Abstimmungstag 27. Januar.

SZ: Brauche ich den Wahlschein, um wählen gehen zu können oder reicht der Personalausweis/Reisepass?

Um abstimmen zu können, ist es wichtig, dass die Stimmberechtigten ihre Wahlbenachrichtigung am Abstimmungstag mit ins Wahllokal bringen. Auf der Wahlbenachrichtigung ist vermerkt, für welchen Wahlbezirk sie gültig ist – nur dort kann der Stimmberechtigte abstimmen. Die Stimmberechtigten müssen sich außerdem mit Personalausweis oder Reisepass ausweisen können. Wer einen Wahlschein hat, kann in jedem Wahllokal im Stadtgebiet abstimmen.

SZ: Bis wann kann man Briefwahl beantragen?

Regulär kann die Briefwahl bis Freitag, 18 Uhr, im Rathaus in Riedlingen beantragt werden. Hierfür muss kein besonderer Grund angegeben werden. Daneben kann am Samstag von 10 bis 12 Uhr sowie am Abstimmungstag von 8 bis 15 Uhr noch ein Wahlschein beantragt werden – dies gilt allerdings nur für Fälle plötzlicher schwerer Erkrankung, die es dem Stimmberechtigten nicht erlaubt oder ermöglicht, sein entsprechendes Wahllokal aufzusuchen. Somit ist dies der absolute Ausnahmefall!

SZ: Bis wann ist mit dem Ergebnis zu rechnen und wo wird dies bekannt gegeben?

Das Ergebnis der Abstimmung wird am 27. Januar im Laufe des Abends mündlich durch den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses bekanntgegeben. Parallel wird das Ergebnis auch auf der Homepage der Stadt Riedlingen abrufbar sein. Außerdem wird es eine Bekanntmachung des Ergebnisses im nächstmöglichen Mitteilungsblatt geben. Dieses wird aber erst in KW 6 erscheinen. Es ist jedoch beabsichtigt sowohl das vorläufige als auch abschließende Wahlergebnis am Sonntagabend bekannt zu geben. Hierfür wird der Zeitraum zwischen 19 Uhr und 20 Uhr angestrebt.