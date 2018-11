Erfolgreiche Ausbildungsmesse an der Realschule

„Es war überwältigend voll“, so Werner Rieber, Rektor der Geschwister-Scholl-Realschule, über den Aktionstag Berufsorientierung. 60 Betriebe, Behörden, Schulen, Industrie- und Handwerk sowie Dienstleister präsentierten sich am Donnerstag, um interessierten Schülern und auch den Eltern eine Hilfestellung bei der Berufsfindung zu geben.

Gefühlt noch mehr Besucher als in den Vorjahren seien dagewesen und damals habe man sich schon an der Kapazitätsgrenze bewegt. Positive Rückmeldungen habe er von allen Seiten bekommen: „Es haben gute, informative und intensive Gespräche stattgefunden“, so Rieber. Erfreulich viele Schüler von anderen Schulen hätten das Informationsangebot angenommen. Auffallend viele Eltern begleiteten die jungen Berufsfinder.

Die Aussteller der kleinen, aber intensiven Messe hatten sich viel Mühe gegeben. Man sah keine gelangweilten Schüler, die wirkten als müssten sie an diesem Abend teilnehmen. Eine aktive Veranstaltung, vollgepackt mit Infos. Es konnte gefragt werden, aber auch gewerkelt.

Zu einem Blick durchs Mikroskop bei Böhringer, um einen Blutausstrich zu examinieren, lädt die Biologielaboratin Corinna den Gymnasiasten Nils ein. Er interessiert sich, wie viele andere, für das duale Studium. Auch die 16-jährige Niovi, Schülerin der Klasse 11 am Kreisgymnasium, interessiert sich dafür: „Ich möchte schauen, was es in dieser Richtung bei uns in der Nähe gibt. Man könnte dann noch daheim wohnen. Studieren und arbeiten bringt eine gute Praxis mit sich.“ Ihre Freundin Juliana, 17, besucht das Ernährungswissenschaftliche Gymnasium in Biberach: „Nach dem Abi möchte ich eine Ausbildung im sozialen Bereich machen, da bin ich hier richtig.“

Christopher Traub, Werkzeugmechaniker im dritten Lehrjahr bei der Firma Schlegel in Dürmentingen füllt gemeinsam mit Timo, Schüler der Klasse 9 der Realschule, einen Fragebogen aus. Den haben die Schüler als Fragehilfe mit dabei. Der Blick hinter die Kulissen fällt so leichter. Wie lange wird gearbeitet? Welche Berufe bietet die Firma an? Auch mit jungen Mitarbeitern der Firmen zu sprechen funktioniert hervorragend. Überall wird gescherzt. Die jungen Leute haben Spaß an ihrer kleinen Reise durch den Berufsdschungel.

Auch Selina Amman, Altenpflegerin, und Maria Hölz, Pflegedienstleiterin vom Haus für Senioren in Langenenslingen, sind begeistert vom Interesse: „Die jungen Herren sind etwas zurückhaltend, es fragen fast nur Mädchen, aber sehr viele!“, erklären sie lachend.

Eine hübsche Geste – die Firmen haben kleine Goodybags vorbereitet, mit Infos. Am Polizeiinfostand gibt es schöne Schlüsselanhänger. Mit denen liebäugeln Raluca, Madlen und Melissa. Und bekommen sie auch, nachdem Hauptkommissar und Einstellungsberater Winfried Bayer aus Ulm ihnen Auskunft gegeben hat. „Wir haben hohe Einstellungszahlen, bis zu 40 Prozent Mädchen.“

Max Geiselhart und Tim Hahn, beide im dritten Lehrjahr bei der Holzhaus-Manufaktur Arnold in Zwiefaltendorf, sind gerne Zimmermänner. Max: „Bei mir liegt das in der Familie, man sollte schon eine Begeisterung für das Handwerk mitbringen und auch schwindelfrei sein.“ Tim entschied sich nach dem Abitur für die Lehre und hat es nicht bereut. „Mich hat einfach das Praktische interessiert.“ Die Jungs präsentieren in ihrer Kluft die hohe Kunst des Zimmermanns , ein Schiftermodell und ein kleines Walmdach. Die interessierten Schüler üben mit Begeisterung einen Nagel ins Holz zu befördern.

Und, wie bereits erwähnt, die Begeisterung für diese Informationsveranstaltung lag an diesem Abend spürbar in der Luft.