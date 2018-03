„Entrüstungsschrei aus Storchenschnäbeln“

Im Februar 1875 erregt eine Mitteilung aus Riedlingen an der Donau, die in der „Ludwigsburger Zeitung“ veröffentlicht wurde, die Gemüter der dortigen Bürger. In dieser Mitteilung ging es um die Bitte, die Störche zu jagen und zu töten.

Die weitläufigen, feuchten Auen an der Donau bei Riedlingen waren schon damals ein Eldorado für Störche. Und dies hatte sich wohl auch in der Storchenwelt herumgesprochen resp. herumgeklappert, denn jedes Jahr siedelten sich neue Pärchen dort an. Im besagten Frühjahr platzte den Riedlinger Stadtvätern der Kragen, alle Besitzer von Jagdkarten wurden aufgefordert, „die Störche, da diese als höchst schädlich anerkannt sind, außerhalb der Brutzeit, also sofort nach ihrer Ankunft in den Auen, vor dem Beginn des Brütens, zu erlegen.“

Ein Ludwigsburger Bürger sandte daraufhin am 12. Februar 1875 einen Leserbrief an die „Ludwigsburger Zeitung“. „Der Artikel vom Oberamt Riedlingen, das Erschießen der Störche betreffend, ist mir sozusagen ganz aus der Seele gesprochen. Ich weiß zwar, dass der Storch wegen seines gravitätischen Ganges, seines lustigen Geklappers, seines majestätischen Fluges, beim Volk in Ansehen steht. Ich weiß, dass derselbe wegen seines Wohnens auf der Kirche für ein heiliges Geschöpf gehalten wird, dessen Tötung Hagelschlag oder sonstiges Unglück nach sich zieht. O sancta simplicitas! Was ist denn der Storch? Ein Storch, der ungeheuren Schaden, besonders dem Landmann bereitet; denn gerade die Tiere, welche dem Bauern nützen, verschlingt er, als das sind: Kröten, Frösche, Blindschleichen, und besonders die Brut der auf dem Boden nistenden Vögel, sowie eine Masse von honigsaugenden Bienen. Nun was nützt er? Nichts, gar nichts; sein Fleisch ist ungenießbar, seine Federn, wie seine Kiele sind nicht zu benützen; oder ist etwa das ein Nutzen, dass er das Kirchendach weißelt? Halt! Auch das ist ein Schaden, denn dadurch gibt er dem Moos und den Flechten auf dem Dach Nahrung. Somit weg mit dem Geschöpf ohne Nutzen, doppelt weg mit dem, der schadet! Fazit? Weg mit dem Storch!“

Die Vermutung, dass nach diesem deutlichen „Pro“ jetzt bei vielen Bürgern ein lautes „Contra-Geschrei“ angestimmt werden könnte, veranlasste die Redaktion der dortigen Zeitung zu folgendem Hinweis: „Wir dürfen, nachdem nun für die Störche die Vertrauensfrage gestellt ist, wohl an den Vorstand unseres landwirtschaftlichen Bezirksvereins, Herrn Rentamtmann Krieger in Beihingen, – ohne Zaudern die Bitte richten – für unseren Bezirk die Initiative zu ergreifen, und trotz der Abschaffung der Todesstrafe eine Anweisung, womöglich auf internationalem Boden, hervorzurufen: „Ob Storch oder Nichtstorch?“

Ein Ludwigsburger Bürger, höchst erschrocken über diese Meldung, kam nicht umhin, sich mit den gefährdeten Störchen, die noch im Süden überwintern, zu identifizieren. Er sandte am 15. Februar 1875 folgenden Aufschrei an die Redaktion der „Ludwigsburger Zeitung“:

„Blutiger Mordbefehl“

„Vom Nil: Ein furchtbarer Schrei der Entrüstung klapperte aus allen Storchenschnäbeln im fernen Ägypten, als sie von der Tötung der Störche in Schwaben hörten. Dass der blutige Mordbefehl in diesem Frühjahr in Vollzug komme, wo doch, eh und je, der Lenz und die Liebe unsere Familienfreuden in der schwäbischen Natur begünstigen, muss doch eine solche raffinierte Grausamkeit unsere fühlenden Storchenherzen besonders schmerzlich verwunden. Nie und nimmer hätten wir von den sonst so gemütlichen Schwaben einen solchen Streich erwartet. Bei allen Völkern und zu allen Zeiten hielt man uns in Ehren. Jung und Alt begrüßt uns mit Jubel als die ersten Frühlingsboten; mit Freuden erwarten uns die Kinder mit ihren Zuckerstückchen und die glücklichen Eltern, wenn wir ihnen die zarten Kinderlein in den Schoß legen; Wiese und Wohnung beleben wir durch unsere freundliche Erscheinung und jetzt brütet auf einmal so ein Wüterich die hässliche Anklage aus, dass wir schädlich seien und gar noch Heumangel und schlechte Ernten verschulden, während doch nur Frösche, Blindschleichen, Schnecken, Maikäfer und anderes Ungeziefer unsere Hauptmahlzeiten bilden. Wir hoffen zuversichtlich, dass wir auch dieses Jahr wieder mit der alten Freundschaft und Gewogenheit in Württemberg empfangen werden.“

„Tötungsbefehl“ oder nicht – die Störche zumindest leben seit Jahr und Tag in Riedlingen und kommen weiterhin gerne in die Donaustadt. Wo sie auch heute noch gerne gesehen sind.