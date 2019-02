Engagiert gekämpft und doch verloren

Vergangenen Sonntag standen die nächsten beiden Rundenspiele für die Riedlinger U14 Basketballer an. Sie fanden in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Realschule in Riedlingen statt.

Im ersten Spiel musste die Heimmannschaft gegen den TG Biberach antreten. Bereits am Anfang hatten die Riedlinger Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen. Das nutzten die hochgewachsenen Biberacher aus und gewannen die erste Halbzeit mit 6:22. Auch nach einigen taktischen Änderungen bei Riedlingen gelang es den Spielern und Spielerinnen des BCG nicht, das Spiel zu wenden. Außerdem verließ Heimmannschaft die Kraft, da die Spieler aus unserer Kreisstadt körperlich deutlich stärker waren. So endete das erste Spiel mit einem Endstand von 12:60 für den TG Biberach.

Das zweite Spiel fand zwischen dem TG Biberach und dem ESV Singen statt, welches die Biberacher mit 47:16 für sich entschieden. Im dritten Spiel des Tages traf der BCG Riedlingen auf den ESV Singen. Beide Teams gingen sehr motiviert ins Spiel, was das Halbzeitergebnis von 18:18 deutlich veranschaulicht. Die Führung wechselte von Minute zu Minute. Am Ende des dritten Viertels führte Riedlingen noch mit einem Punkt (n 30:29). Jedoch hatten am Ende die Singener Basketballer ein Quäntchen mehr Glück und nahmen einen knappen Sieg mit 38:40 Punkten mit nach Hause.

Es sollte aber auch erwähnt werden, dass der ESV Singen mit einigen U16 Spielern angemeldet ist und deshalb außer Konkurrenz spielt. Dies bedeutet, dass dieser knappe Sieg Singen nicht vom letzten Tabellenplatz hebt. Alle Partien wurden souverän von Adrian Schray und Farzin Javadi, dem jungen Schiedsrichterteam aus Riedlingen, geleitet.