Energiekosten liegen deutlich über 500 000 Euro

Auch wenn die Energiepreise im vergangenen Jahr deutlich niedriger waren als in den Jahren zuvor, musste die Stadt Riedlingen 2015 für Heiz-, Strom- und Wasserkosten tief in die Tasche greifen. Die Energiekosten lagen im vergangenen Jahr bei rund 550000 Euro für 39 städtische Liegenschaften. Im Vergleich der vergangenen fünf Jahre lagen die Betriebskosten nur im Jahr 2013 mit 569 000 Euro höher.

Die „Nachhaltige Stadt“ Riedlingen hat demnach noch einen weiten Weg zu gehen, um wirklich nachhaltig zu werden. Denn nimmt man das Thema Energieeinsparung als Indikator, so wurden in den vergangenen Jahren kaum Verbesserungen erreicht, egal ob man den Verbrauch bei Strom, Heizung oder Wasser der städtischen Gebäude heranzieht. Im Energiebericht der Stadt, der nun herausgegeben wurde, sind diese Zahlen näher aufgeschlüsselt. Im Energiebericht sind die Heizkosten, der Stromverbrauch, Wasser- und Abwasser für die städtischen Gebäude dargestellt. Aber auch die vier Liegenschaften der Hospitalpflege sind dort ausgewiesen.

So lag der Verbrauch der Heizanlagen im vergangenen Jahr für alle städtischen Gebäude bei rund 3,7 Millionen Kilowattstunden. Das sind deutlich mehr als im milden Winter 2014, in dem nur 3,3 Millionen Kilowattstunden zu Buche schlugen. Der Höchstverbrauch lag 2013 bei 4,0 Millionen Kilowattstunden, während es etwa 2011 nur 3,13 Millionen waren. Den höchsten Heizverbrauch hatten das Schwimmbad und die Turnhalle in der Johannes-Wagner-Straße. Rund 810000 Kilowattstunden wurden dort benötigt. Der Heizverbrauch der Riedlinger Gemeinschaftsschule lag bei 500000. Zum Vergleich: 2011 waren es noch 625000 Kilowattstunden. Und die Realschule samt Turnhalle haben 450000 Kilowattstunden benötigt, damit es Schüler und Sportler warm hatten.

Für den Heizverbrauch aller städtischen Liegenschaften, die von Schulen über Kindergärten bis zu den Bürgerhäusern und Hallen bis zu Feurwehrgebäuden reichen, musste die Stadt 2015 340000 Euro berappen – in etwa so viel wie in den Jahren zuvor. Nur 2011 lagen die Kosten mit 212000 Euro deutlich niedriger.

Auch die Stromkosten sind in den vergangenen fünf Jahren, allen Stromeinsparungen zum Trotz, in etwa gleich geblieben. So lag die Gesamtstromrechnung 2015 bei knapp 117000 Euro, die Jahre zuvor schwankte diese von 109000 Euro bis 122 000 Euro. Erstaunlicherweise lag der Stromverbrauch 2015 so hoch wie nie im Vergleich der vergangenen fünf Jahre. 650000 Kilowattstunden wurden 2015 benötigt, 2014 waren es etwa 623000 Kilowattstunden. Als größter Einzelverbraucher beim Strom lag in dieser Kategorie die Realschule inklusive der Turnhalle mit 148000 Kilowattstunden vor der Gemeinschaftsschule mit 87000.

Deutlich erhöht haben sich die Kosten für den Wasserverbrauch. Der lag bei 56000 Euro. Vergleich dazu: 2014 waren es 42000 Euro und 2011 sogar nur 37000 Euro. Dies ist zu einem großen Teil auf den Verbrauch beim Schwimmbad zurückzuführen. Dort wurden 2016 6200 Kubikmeter Wasser benötigt, ein Jahr zuvor waren es nur 3900.

Ausreißer finden

Durch die Ausweisung des Energieberichts und die Vergleichszahlen, sei es auch möglich Ausreißer und Ungereimtheiten zu entdecken, so Wolfgang Weiß vom Stadtbauamt. Manchmal seien es defekte technische Geräte, die zu einem erhöhten Energiebedarf führen und auffallen. Oder, wie im Falle des Rathauses, war die Heizungsanlage falsch eingestellt. Diese wurde nun verändert.

Betrachtet man den Wärmeverbrauch der einzelnen Gebäude bezogen auf die Quadratmeter, werden die Unterschiede zwischen energetisch sanierten und nicht sanierten Gebäuden sehr deutlich. So liegen etwa die sanierten Schulen bei Werten von 56 Kilowattstunden pro Quadratmeter (Realschule) oder bei 65 (Gemeinschaftsschule). Zum Vergleich, auch wenn es nicht eins zu eins übertragbar ist: Die Halle in Daugendorf hat einen Wert von 230 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Den mit Abstand höchsten Wert in dieser Kategorie hat das Hallenbad mit Turnhalle. 535 Kilowattstunden pro Quadratmeter steht dort beim Wärmeverbrauch zu Buche.