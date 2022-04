Endlich wieder Badminton

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Badminton gibt es im Jugendbereich keine Spieltage wie in anderen Sportarten. Stattdessen finden die sportlichen Wettkämpfe aufgrund der großen räumlichen Entfernungen in „Turnierform“ statt. Die erste Regionalrangliste nach zweijähriger Corona-Pause fand in Riedlingen statt. Dass die Jugendlichen Lust darauf hatten, sich endlich mal wieder mit anderen zu messen, zeigte die große Teilnehmerzahl. Trotz einiger Corona-Ausfälle gingen 74 Teilnehmer aus 11 Vereinen in 10 Wettkampfklassen an den Start.

Die Leistungsspanne der Jugendlichen war riesig, da zahlreiche Neulinge erste Turniererfahrungen sammelten, während andere um die Qualifikation für die Bezirksrangliste kämpften. Die Riedlinger gehörten alle zur ersten Kategorie und waren entsprechend aufgeregt.

Franziska Zahler und Tabea Weber vom ausrichtenden BV Riedlingen starteten bei den Mädchen U13. Dort wurde in 2 Gruppen gespielt. Beide konnten ihr erstes Spiel gewinnen, auch wenn Franziska es spannend machte und erst im 3. Satz ihre Gegnerin bezwingen konnte. Beide verloren dann die nächsten Spiele und trugen später das letzte Spiel des Tages gegeneinander um Platz 3 aus. Tabea konnte nach einem hart umkämpften Dreisatz das Spiel für sich entscheiden. Sie landete damit als beste Riedlingerin mit Platz 3 auf dem Podest, Franziska wurde Vierte.

Alwin Birk spielte bei den Jungen U13. Er zeigte Kampfgeist, konnte aber trotzdem erst das letzte Spiel, das dafür mit 21:10 und 21:4 deutlich, für sich entscheiden und belegte den 7. Platz. Marie Specht und Sanya Heier starteten bei den Mädchen U15. Beide unterlagen in ihren Gruppen den erfahreneren Gegnerinnen. Marie wurde 6. und Sanya belegte Platz 7. Lorenz Eberl und Henry Pfohl mussten im teilnehmerstärksten Feld Jungen U15 antreten. Von vier Spielen begann und beendete Henry das Turnier mit 2 Dreisatzsiegen und wurde 7., Lorenz konnte sein zweites und drittes Spiel gewinnen und landete auf Platz 10. Vor allem bei den älteren Jugendlichen zeigte sich die große Leistungsspanne. So hatte es Paul Eberl als Neuling bei den Jungen U17 besonders schwer. Dennoch verlor er sein 2. Spiel nur denkbar knapp in der Verlängerung im 3. Satz (21:18, 18:21. 25:27). Er belegte Platz 12.

Trotz des großen Teilnehmerfeldes endete das Turnier dank der guten Turnierorganisation bereits um 16 Uhr nach der Siegerehrung mit lauter zufriedenen Gesichtern.