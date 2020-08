Eltern dürfen in den Fahrrad-Unterricht – aber ohne Kinder

Als Ersatz für den Fahrrad-Unterricht an Schulen bieten die Kreisverkehrswacht Biberach nun in Riedlingen gratis zwei Fahrrad-Schulungen für die Eltern an. Die Schulungen finden ohne Kinder statt, und zwar an diesem Dienstag, 11. August, sowie Freitag, 14. August, jeweils von 18 bis 20 Uhr. Sie richten sich in erster Linie an Eltern, deren Kinder die Radfahrausbildung in der 4. Klasse versäumt haben, sowie an alle Interessierten. Treffpunkt ist der Verkehrsübungsplatz hinter dem Riedlinger Stadthallenareal.

In den zwei Stunden gibt es eine theoretische und auch praktische Unterweisung, weshalb die Teilnehmer ihr eigenes Fahrrad und ihren Fahrradhelm mitbringen müssen. Die Teilnehmerzahl ist jedoch coronabedingt auf zwölf Personen pro Termin begrenzt.

Ersatz für Ausfall der schulischen Verkehrserziehung

Hintergrund: Die Kreisverkehrswacht unterstützt jetzt die Polizei in der Region, um die Unterrichtsausfälle aufgrund der Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie aufzufangen. Die Radfahr-Ausbildung der Viertklässler ist normalerweise ein wichtiger Baustein der Verkehrssicherheitsarbeit an den Schulen und Teil des Lehrplans. Die Verkehrserzieher der Polizei konnten diese Aufgaben in den vergangenen Monaten nicht durchführen.