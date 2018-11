Eisberge, Drachen und Traumfrau-Suche

Überwiegend anspruchsvolle Stücke mit Tiefgang und moderne, flotte Weisen beherrschten das Programm beim Doppelkonzert des Musikvereins Grüningen und der Musikkapelle Pflummern am vergangenen Samstag in der Stadthalle Riedlingen. Aber ja, Marschmusik gab es auch.

Den Auftakt machte der Musikverein Grüningen und Dirigent Stefan Kopp mit „A little Opening“ von Thiemo Kraas, einer eher zum Frühling passenden Melodie, in der das Erwachen der Natur geschildert wird. Einen gewaltigen Sprung hin zu den Gletschern des Nordpolarmeers kündigte Moderatorin Katrin Kopp mit „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler an. Die fast zaghaften Töne erinnerten an leichte Wellen, die gegen den Rumpf des Schiffes im Nordpolarmeer plätscherten. Nichts als das weite Meer und dann die arktischen Gletscher, von denen sich plötzlich unter ohrenbetäubendem Lärm ein Eisberg löste und ins Meer stürzte. Die Musiker waren in ihrem Element und zeigten ihr ganzes Können –mit versöhnlichen Tönen, aber auch lautstark und voluminös beim Abbruch des Eisbergs.

Und da man schon im Norden ist, warum nicht gleich noch ein Besuch bei den Wikingern und den Drachen? In dem Zeichentrickfilm „Drachen zähmen leicht gemacht“ sind die Wikinger und die Drachen erbitterte Feinde. Jedoch Hicks, der Wikingerjunge freundet sich mit dem Drachen Ohnezahn an und gemeinsam besiegen sie die böse Drachenbestie. John Powell hat mit dem Song „How to train your Dragon“ die Musik geschrieben, die Musiker, diesmal unter dem Dirigat von Patrick Helfert haben das Thema gekonnt umgesetzt.

Auf dem Weg Richtung Süden führten die Musiker das Publikum anschließend in das Reich der Dolomiten und hier wiederum in „König Laurins Rosengarten“. In der von Katrin Kopp anschaulich geschilderten Sage um die unglückliche Geschichte des König Laurin wurden die Besucher mit alpenländischen Klängen, trällernden Vogelstimmen und Kuckucksrufen auf blühende Almweiden geführt. Aber auch Donnergrollen und mahnende Töne erinnerten an die gewaltigen Gefahren, die das Bergmassiv eben so bietet. Für die Musiker war dies Gelegenheit sich musikalisch voll zu entfalten.

Es folgte ein großer geografischer Sprung: Von der Bergkulisse der Alpen wechselten die Grüninger Musiker mit „König der Löwen“ in die Savanne Afrikas. Das Stück erzählt die Geschichte von Simba, dem Löwenjungen, der sich gegen seinen bösen Onkel Scar zur Wehr setzen muss um schließlich selbst den Thron zu besteigen. Eine Gelegenheit für die Akteure den Instrumenten ungewohnte Töne – wie das Tröten von Elefanten und andere aus dem Tierreich bekannte Laute – zu entlocken. Die Besucher konnten sich mitten in das Geschehen versetzt fühlen, so authentisch war die Darbietung. Zurück in die Heimat rund um den Bussen führte die Zugabe mit „Kein schöner Land in dieser Zeit“, womit die Musiker wieder versöhnlich den Bogen schlossen.

... auf die Reise gemacht

Nach der Pause gab die Musikkapelle Pflummern und vor allem ihr Dirigent Alexander Baur wirklich alles. Baur ist nicht nur ein guter Dirigent, er ist auch Entertainer und Spaßmacher in einer Person und versteht es, das Publikum mitzureißen. Mit „Anything for Love“ dem Song, der Meat Love einst wochenlang in den Charts hielt, gelang ein flotter Einstieg.

Moderatorin Gudrun Wagner meinte, das heutige Programm sei eigentlich die Geschichte von Garry Wayne, einem Liverpooler Fußballfan, der sich auf die Suche nach seiner Traumfrau macht. Er würde alles für die eine Liebe tun und so macht er sich auf eine Reise, die ihn zunächst nach München führt. Die Musikkapelle empfängt ihn dort mit der 80er Kult-Tour, Songs der sogenannten „Neuen Deutschen Welle“. Bekannte Titel wie „Skandal im Sperrbezirk“, „Ohne dich geh ich heute Nacht nicht heim“, „Sternenhimmel“ oder „Rock me Amadeus“ werden gekonnt intoniert und erreichen das Publikum.

Die nächste Station von Garry Wayne ist Transsylvanien, wo er sich unversehens beim „Tanz der Vampire“ wieder findet. Die schöne Sarah hat ihn angelockt, durch düstere Wälder und Schwärme von Fledermäusen führt ihn der Weg zu einem einsamen Schloss, die Vampire bitten zum Tanz. Schwer aus dem Hals blutend flüchtet sich Garry zum nächstgelegenen Fluss und schwingt sich mit letzter Kraft auf ein altes Fischerboot, den sicheren Tod vor Augen. „Näher mein Gott zu dir“ – ein Stück, laut Dirigent Baur für seinen Vater gespielt, unterstreicht die Szene musikalisch ausgezeichnet.

Ein Nadelstich in den Allerwertesten holt Garry in die Realität zurück, er wurde wohl doch nur bei einem Fußballspiel von einem zerbrochenen Bierkrug am Hals gestreift und findet sich jetzt in einem Krankenwagen wieder, nochmal Glück gehabt. Vorläufiger musikalischer Abschluss ist der „Mars der Medici“ ein flotter Marsch, der gut zu dem Abend passte und den auch die Musiker sichtlich genossen.

Als Zugabe gibt es ein Medley aus dem „Tanz der Vampire“ und nachdem die Ovationen es forderten mit „Eventide Fall“ eine getragen ruhige und besinnliche Melodie.