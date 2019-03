Einstimmiges Votum zum Auftakt

Die Berufsschule in Riedlingen soll erweitert und das Gesundheitszentrum in Angriff genommen werden. Dafür wurden am Montag die formalen Voraussetzungen geschaffen: Die jeweils einstimmigen Beschlüsse des Riedlinger Gemeinderates zu den Aufstellungsbeschlüssen für die Bebauungspläne „Gesundheitszentrum“ und „Kreisberufsschulzentrum“ wertete Bürgermeister Marcus Schafft als ein gutes Signal in Richtung aller Beteiligten. Am Montag standen sie auf der Tagesordnung. Parallel dazu stand per Aufstellungsbeschluss in beiden Fällen auch die Änderung des Flächennutzungsplanes an. Mit dem Landkreis Biberach als Grundstückseigentümer hatte man sich darauf verständigt, zwei Bebauungspläne zu erstellen.

Die allgemeinen Ausführungen zu Zielen der Planung waren WiR-Stadträtin Dorothea Kraus-Kieferle und ihrem Mtg-Kollegen Manfred Schlegel zu wenig, die bereits Aussagen zur angestrebten Nutzung wollten. Es handle sich hierbei lediglich um einen Aufstellungsbeschluss, betonte Stadtbaumeister Wolfgang Weiß, der besage, dass man einen Bebauungsplan entwickle. Über dessen Ausgestaltung wiederum habe der Gemeinderat zu befinden. Bürgermeister Schafft sprach von der Vorbereitung der planerischen Feinsteuerung.

Angegeben worden waren die „Stärkung des Standortes des ehemaligen Sana-Klinik-Geländes durch die Ermöglichung von Erweiterungen zur Sicherung eines ausgewogenen Angebotes an Arbeitsplätzen, die Berücksichtigung bestehender Strukturen und angrenzender Nutzungen im Rahme der planerischen Feinsteuerungen, die Orientierung der möglichen Entwicklung an der Bestandsbebauung und die Ausarbeitung einer zukunftsgerichteten und –fähigen Planung für weitere Entwicklungen im Rahmen einer geordneten städtebaulich sinnvollen Funktion“.

In den Geltungsbereich aufgenommen wurde auch die Einmündung an der Bundesstraße 312 einer eventuellen Umgestaltung wegen. Eher skeptisch zeigte sich Weiß bei der Anregung von Roland Uhl von der Grünen Liste, hier einen Kreisverkehr anzustreben. Theoretisch könnte ein solcher gelingen, „aber ich glaube nicht daran“. Die Verwirklichung liege „nicht an der Stadt“, ergänzte Schafft.

Warum das Personalwohnheim im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Kreisberufsschulzentrum“ liege, wollte Gemeinderat Dr. Hartmut Pernice wissen und hörte von Bürgermeister Schafft, der Landkreis wolle die Unterkünfte als Unterbringungsmöglichkeit für Schüler aktivieren. Seine Prognose zu den im Haus befindlichen Arztpraxen: Sie fänden im Gesundheitszentrum Platz.

Plädoyer für ein Parkdeck

Roland Uhl wollte beim Aufstellungsbeschluss für das Kreisberufsschulzentrum signalisiert haben, dass nicht zu viel Platz für Parkplätze vergeben werden dürfe und sähe hier lieber ein Parkdeck. Hierüber entscheide der Bauherr, erklärte Stadtbaumeister Weiß, sagte aber die Vermittlung des Wunsches zu. Unbeantwortet bleiben musste die Frage nach der künftigen Zufahrt zum Berufsschulzentrum.

Unter den Zielen der Planung beim Kreisberufsschulzentrum ist zur Differenzierung zum Gesundheitszentrum die „Stärkung des Bildungsstandortes“ angegeben, einhergehend mit „Weiterbildungsmöglichkeiten“.

Für beide Aufstellungsbeschlüsse gilt die Durchführung einer Umweltprüfung, während eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich sei. Festgehalten wird auch, dass der Aufstellungsbeschluss keine direkte Auswirkung auf die Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit von Grundstücken habe und dass sich der räumliche Geltungsbereich im Verlauf des Verfahrens ändern könne.