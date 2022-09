Einstein Marathon-Läufe Ulm mit starken Riedlinger Läufern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum 18. mal fand am Sonntag den 25.September in Ulm der Einstein Marathon statt. Bei dieser Laufveranstaltung werden verschiedene Streckenlängen angeboten, vom klassischen Marathon mit 42,2 km über den teilnehmerstärksten Halbmarathon, dazu 10- und 5-Kilometer-Läufe sowie diverse Nordic Walking, Inline sowie Handbike Strecken. Eine Besonderheit fand beim Halbmarathon über 21,1 km mit der Austragung der Deutschen Meisterschaft sowie der Baden-Württembergischen Meisterschaft statt. Dementsprechend hochkarätig und schnell war das Starterfeld. Von den Leichtathleten des TSV Riedlingen war Jonas Haiß in 1:12:19 Stunden der Schnellste. Damit belegte er einen hervorragenden 33. Platz bei den „Deutschen“ sowie den 8. Platz in seiner Altersklasse. Stefan Spöcker folgte als zweiter TSV'ler in 1:21:41h (Gesamt 117. / AK 8.). Clemens Müller in 1:31:54h (G 281. / AK 32.) und Stefan Kuginna in 1:58:48h (G 1370. / AK 152.) waren die weiteren TSV Starter.

Sarah Müller sicherte sich als Jugendliche im 10-Kilometer-Citylauf als Zweite in ihrer Altersklasse in 49:42 Minuten einen verdienten Podestplatz und einen starken 31. Platz in der Gesamtwertung Frauen. Richtig schnell war auch Nils Laub im 10er unterwegs, in 42:32,3 MInuten wurde er verdienter 52. in der Gesamtwertung und 16. in seiner Altersklasse.

Zwei TSV Läufer starteten ebenfalls in Ulm ausnahmsweise für Firmenteams. Werner Breh finishte den Halbmarathon in 1:51:12h (G 1008. / AK 115.). Jonas Müller lief den 10-Kilometer-Lauf in 46:24,2 Minuten (G 157 / AK 53.).