Einschränkungen im Linienverkehr wegen L 275-Sperrung

Die L 275 von Bad Buchau bis Sattenbeuren wird vom Montag, 12. September, bis voraussichtlich 4. Oktober wegen Belagsarbeiten voll gesperrt. Es entfallen die Haltestellen Henauhof, Torfwerk, Sattenbeuren L 275 und Bad Schussenried Rosengarten, heißt es in einer Mitteilung der Diesch GmbH.

Damit die Buslinie 272 die Zuganschlüsse in Bad Schussenried und Riedlingen erreichen kann, ergeben sich folgende weitere Änderungen: Die Haltestellen Bad Buchau Post und Bad Buchau Hauptstraße entfallen für diese Linie. Eine Ersatzhaltestelle wird an der Federseeschule Bad Buchau an Bussteig 3 eingerichtet, von der alle Fahrten der Linie 272 zu den Abfahrtszeiten der Hauptstraße verkehren. Die Umstiege von und zu den Linien 11, 280 und 281 sind ebenfalls an der Federseeschule möglich.

Weitere Informationen sind bei den Mitarbeitenden der Diesch GmbH telefonisch unter der Nummer 07582/93160 zu erhalten.