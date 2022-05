Die Fromme Josefs Vereinigung von Heiligkreuztal ladet am Samstag, den 14. Mai von 10 bis 17 Uhr Interessierte ein, sich auf den Weg zu machen, um vom heiligen Josef beten zu lernen. Unter dem Motto „Beten mit Leib und Seele. Betend gehen“ leitet Pastoralreferent Michael Holl die Veranstaltung. Anmelden kann man sich bis 7. Mai bei Michael Holl, Narzissenweg 5 unter der Telefonnummer 0174/1057563 oder per Mail: an pr.mholl@t-online.de