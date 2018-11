Groß war das Interesse bei der Vernissage am Donnerstag an der Ausstellung „Harmonie der Farben und Formen“ von Hans-Jürgen Knupfer im Kaplaneihaus in Riedlingen. Auf Einladung des Kunstkreises 84 zeigt er Malerei und Objekte. Kunstkreis-Vorsitzender Dr. Berthold Müller führte nicht nur in die Ausstellung ein, sondern umrahmte mit seinem Klavierlehrer Reinhold Gruber an E-Pianos die Eröffnung zudem musikalisch und zeigte damit auf, wie Erwachsene im fortgeschrittenen Alter an der Conrad Graf-Musikschule erfolgreich an ein Instrument herangeführt werden können.

Anhand seiner bisherigen Teilnahme an Ausstellungen, wie im Haus der Kunst in München, dem Museum in Ulm, dem früheren Innenministerium in Bonn, im Regierungspräsidium Tübingen, in Karlsruhe, Ravensburg, Meersburg, Biberach, Locarno und seinem Heimatort Munderkingen zeigte Müller die Bedeutung des Künstlers auf, der zudem in der Munderkinger Fasnet 23 Jahre hinweg die Plakate für die jeweiligen Fasnetsbälle gestaltet habe.

Auf den Titel der Ausstellung eingehend, betonte Müller, Jürgen Knupfer gehe es in seiner Harmonie um den Einklang von Farben und Formen. Es sei ein sensibles Ausloten von beidem, wobei sich am Beispiel der Landschaft die Häuser harmonisch einfügten und damit eine Einheit mit der Natur bilden wollten. Allzu schmerzlich werde einem bewusst, wo am Beispiel der Architektur so genannte „markante städtebauliche Akzente“ wie optische Riegel ein gewachsenes Gefüge zerstören würden. Harmonie sei also keine süßliche Idylle und plump biedermeierliches Gesäusel, sondern eine am Menschen und seinen Bedürfnissen orientierte Haltung, die mit und von der Natur leben möchte und ihre Farbigkeit bewusst erlebbar mach.

In seinen Bildern werde den Betrachtern eine heile, friedliche Welt dargeboten, bekräftigte denn auch der Künstler Hans-Jürgen Knupfer, der einräumte: Fotografen hätten es da schwerer. Er wolle Lust auf Natur machen und habe „die innere Landschaft“ im Blick. Am Anfang eines Bildes sei viel Zufall dabei, vermerkte er und sagte, eine Landschaft sei wie leichter als ein abstraktes Bild zu malen. Beiden gleich sei die Notwendigkeit einer Verbindung nach allen Seiten. Er schilderte, wie sich bei ihm ein Schaffensprozess über mehrere Tage hinweg zieht, er manchmal vor einem Bild sitze und sich frage, was noch fehle. Und: Schwierig sei der richtige Zeitpunkt, aufzuhören.

„Zeichnen mit Draht“ benannte der Künstler seine Objekte, der festhielt, dass er „zwischen Leinwänden“ lebe und immer eine leere Leinwand in seinem Blickfeld „rumstehen“ haben müsse.