Einigkeit im Sparwillen

Recht harmonisch ist die Fortsetzung der Haushaltsberatungen der Stadt Riedlingen mit den Stellungnahmen der Fraktionen am Montagabend verlaufen. Einhellig wurde der Sparwillen der Verwaltung gelobt. Allerdings wurden auch unterschiedliche Standpunkte bei Themen wie Steuererhöhungen oder den Straßenbauplanungen deutlich. Kritisiert wurden geplante Anschaffungen der Feuerwehr. Und auch Bürgermeister Marcus Schafft musste sich Kritik gefallen lassen – aber sehr dezent im Vergleich zu Kritiken in den Jahren davor (siehe Zitate). Eine Aussprache erfolgte nicht. Die soll bei der Sitzung am 26. Februar stattfinden.

Im Grundsatz konnten die Fraktionen dem Haushaltsentwurf der Verwaltung folgen, die am 22. Januar vom Kämmerer Elmar Seifert und dem neuen Hauptamtsleiter Christian Simon, vorgestellt worden war. In der Zwischenzeit hatten Beratungen und Gespräche der Verwaltung mit den einzelnen Fraktionen stattgefunden, so dass sich die Fraktionen auf wenige konkrete Veränderungsanträge im Haushalt beschränkten (siehe Überblick der Anträge).

Und dennoch wurden in den Reden der sechs Fraktionssprecher, die auch grundsätzliche Natur hatten, Unterschiede bei großen Linien der Stadt deutlich. Am kritischsten und am konkretesten wurde die Verwaltungs- und Bürgermeisterarbeit von den Freien Wählern hinterfragt.

Hier wichtige Themen, die zur Sprache kamen.

Steuer- und Gebührenerhöhungen: Von Kämmerer Seifert waren Erhöhungen der Grundsteuern sowie der Friedhofs-, der Wasser- und Abwassergebühren angekündigt worden, die 2019 in Kraft treten sollen. Drei Fraktionen (CDU, Mtg!, SPD) haben in ihren Reden Zustimmung signalisiert. Nur die WiR sieht in der Erhöhung der Grundsteuern den falschen Weg. Die CDU-Fraktion hält auch die Erhöhung der Kindergartengebühren für unumgänglich, da neue Mitarbeiter eingestellt werden müssen. „Die Mehrausgaben müssen sich in den Gebühren niederschlagen.“

Stadthallenareal/Steinbruch: Die Ergebnisse der Befragung zur Weiterentwicklung des Stadthallen-areals wird unterschiedlich interpretiert. Dass das Areal weiterentwickelt werden soll, ist unstrittig. Die CDU sieht sich, laut Jörg Boßler, durch die Umfrageergebnisse bestätigt und will dort zentrumsnahen Einkauf und „zukunftsweisende Gestaltung“. Kritischer wird die Planung von den Freien Wählern gesehen. Aufgrund der Druckwasserproblematik scheidet für die Freien Wähler dort Wohnbebauung und Handel aus. „Um die Innenstadt wirklich zu stärken, sehen wir als einzige Möglichkeit einen Frequenzbringer im Gelände ’Steinbruch’ unterzubringen“, so Hermann Hennes für die FWV. Auch die SPD bringt den Steinbruch als Handelsfläche nochmals ins Spiel. Der Steinbruch wird von Manfred Schlegel für die Mtg! als idealen Standort für eine Multifunktionshalle gesehen – ein zentraler Platz, der auch schulnah sei. Auch Roland Uhl (Grüne Liste) will den Steinbruch nochmals in den Fokus rücken und überplanen lassen. Eine Multifunktionshalle am Stadthallen-areal sei zu weit von den Schulen weg. Die alte Schwimmhalle könnte aus seiner Sicht durch einfache Mittel wieder ertüchtigt werden.

Straßenbaupläne/Hindenburgstraße: Wie nicht anders zu erwarten bleiben die Positionen bei den Straßenbauvorhaben im Gemeinderat konträr. Die Freien Wähler verweisen auf die Beschlüsse der Stadt und verlangen eine rasche Umsetzung der Straßenbaupläne der sogenannten Eisenbahnkreuzungsgesetzmaßnahmen – Ausbau Römerweg und Brücke zur B 311. Die Verwaltung soll zudem tätig werden, um die Ostumfahrung umzusetzen. Auch die SPD macht sich für die Ostumfahrung stark. Kein Wort verliert die CDU über den Straßenbau, vermisst allerdings ein Konzept für die Hindenburgstraße, um diesen „wichtigen Eingang der Stadt“ attraktiver zu machen. Manfred Schlegel (Mtg!) wendet sich gegen die Straßenbaupläne, um den Bahnübergang schließen zu können. Und die Grüne Liste stimmt den Straßenbauvorhaben insgesamt nicht zu.

Feuerwehrbedarfsplanung: Heftig kritisiert werden geplante Ausgaben für die Feuerwehr. Der geplante Audi-SUV als Kommandowagen wird als zu üppig kritisiert, auch der Neubau eines Feuerwehrhauses in Pflummern, das ab 2019 erfolgen soll, wird hinterfragt. In dem Zuge ist auch ein neues Backhaus in Pflummern geplant (Nettokosten für die Stadt: 120 000 Euro). Dagegen wenden sich die WiR und die Grünen.

Zitate aus den Hausthaltreden

„..., dass Sie Herr Bürgermeister immer noch wenig Bereitschaft zeigen, die in Ihren Aufgabenbereich fallenden Arbeiten selbst zu erledigen.“

Hermann Hennes, Freie Wähler

„Bevor die Schwarzachbrücke der Hindenburgstraße erneuert wird, sollte der Anschluss Römerweg realisiert sein.“

Hermann Hennes, Freie Wähler

„Paradebeispiel: Eisenbahnkreuzungsgesetzmaßnahmen: (...) Hier sind vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Partnern unbedingt einzuhalten.“

Hermann Hennes, Freie Wähler

„Um die Innenstadt wirklich zu stärken, sehen wir als einzige Möglichkeit, einen Frequenzbringer im Gelände „Steinbruch“ anzusiedeln.“

Hermann Hennes, Freie Wähler

„Durch die endlos lange Standortdiskussion, die zu großen Teilen Sie, Herr Bürgermeister, zu verantworten haben, sind wir in Riedlingen gegenüber Laupheim ins Hintertreffen geraten.“

Hermann Hennes, Freie Wähler

„Derweil ist es so, dass kompetente ehrenamtlich tätige Ratsmitglieder einem hochdotierten Bürgermeister auf die Sprünge helfen mussten (Beispiel Thema krankenhaus).“

Hermann Hennes, Freie Wähler

„Sie wollten sich wahrscheinlich die Kritik, dass die Steuererhöhung wegen des Hallenbads notwendig sei, ersparen.“

Jörg Boßler, CDU – zu den anderen Ratsmitgliedern, die im vergangenen Jahr eine Erhöhung von Steuern und Gebühren abgelehnt hätten

„Die vielbesagten, oft kritisierten und nichtssagenden Betonwürfel werden hier wenig hilfreich sein.“

Jörg Boßler, CDU zu einer Architektur am Stadthallenareal

„Unser aller Hoffnung ist es, dass das Jahr 2018 endlich ein Jahr des Durchbruchs sein möge.“

Jörg Boßler, CDU - zum Gesundheitszentrum

„Wir vermissen – und dies schon seit Jahren – die Überprüfung aller Haushaltsstellen auf ihre Ressourcen.“

Dorothea Kraus-Kieferle, WiR

„Dieses Widerspruchsrecht vermissten wir (...) auch bei der Umsetzung der zu niedrig geplanten Brücke im Bereich der Industriestraße.“

Dorothea Kraus-Kieferle, WiR

„Hier geht es gar nicht um den Q5 – sondern um Anspruchsdenken. Offensichtlich ist die Haushaltssituation, in der Riedlingen steckt, nicht überall angekommen.“

Dorothea Kraus-Kieferle, WiR - über die geplante Beschaffung eines Audi Q5 als Kommandowagen der Feuerwehr

„Wir sind uns durchaus bewusst, dass das noch mehr zu Sparsamkeit gezwungene Arbeiten nicht immer vergnügungssteuerplichtig ist.“

Manfred Schlegel (Mtg!) zur Verwaltungsarbeit

„Wir wünschen uns auch mehr Offenheit, wenn es um die Weitergabe von Informationen geht.“

Manfred Schlegel (Mtg!) zu Bürgermeister Marcus Schafft

„Ich muss mittlerweile schon genau überlegen, wie muss ich eine Frage so stellen, das es keine Möglichkeit gibt, auszuweichen. Es macht keinen Spaß misstrauisch sein zu müssen.“

Manfred Schlegel (Mtg!) zu Bürgermeister Marcus Schafft

„Wir können stolz sein auf unser Riedlingen. Mit einer Zentralitätsziffer von 170 sind wir Spitzenreiter im Bereich der IHK Ulm. (...) Wir sollten uns darauf besinnen, diese Stärken zu stärken.“

Manfred Schlegel (Mtg!)

„Der aus unserer Sicht dafür geeignete Platz wäre der Steinbruch: schulnah, zentrumsnah, verkehrlich gut erschlossen.“

Manfred Schlegel (Mtg!) über den idealen Satndort für eine Sport- und Stadthalle.

„Das wichtigste ist im Augenblick die Umsetzung des Gesundheitszentrums.“

Josef Martin (SPD)

„Von der Verwaltung erwarten wir, dass das Hauptaugenmerk dann auf einer bürgerfreundlichen Umsetzung liegt. Dies gilt im Besonderen auch für die Stadtverwaltung.“

Josef Martin (SPD) zum Thema Überregulierung

„.... durch eine Überregulierung besteht aber auch die Gefahr, dass vieles, was unsere Lebensqualität ausmacht, verschwinden wird.“

Josef Martin (SPD)

„Der Feuerwehrbedarfsplan wird wie eine Monstranz vorangetragen. Und es wird so getan, als ob es ein unumstößlicher Monolith sei.“

Roland Uhl (Grüne Liste)

„...denn ein in das Lehrschwimmbecken einzubringender Gymnastikboden wäre ausreichend, und dem schulischen Bedarf der Grundschule und der Gymnastik der Vereine genüge getan.“

Roland Uhl (Grüne Liste)

„Oder brauchen wir ein zweites Neufra?“

Roland Uhl (Grüne Liste), der durch einen Lärmgutachter feststellen lassen will, ob das Stadthallenareal überhaupt für die vorgesehene Bebauung zulässig ist.

„Wir erwarten speziell von der Sana klare, eindeutige und unumkehrbare Aussagen, was die Zukunft der stationären Gesundheitslandschaft in Riedlingen betrifft.“

Roland Uhl (Grüne Liste)