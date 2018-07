Die Feuewehrabteilung Daugendorf erhält ein neues Fahrzeug – wenn auch ein gebrauchtes: Der Gemeinderat stimmte dem Kauf eines gebrauchten Löschgruppenfahrzeugs „LF 8/6“ zu. Das LF des Herstellers Iveco Magirus kostet 55 000 Euro.

Eigentlich hätte die Abteilung Neufra in diesem Jahr ein neues Feuerwehrfahrzug erhalten sollen. So zumindest sahen es der Bedarfsplan und die aktuellen Haushaltsbeschlüsse des Gemeinderats vor. Die Fahrzeugbeschaffung für Daugendorf sollte 2019 erfolgen. Doch der Zuschussantrag für das Neufraer Neufahrzeug vom Landkreis wurde für dieses Jahr abgelehnt. Also wurde getauscht, zumal die Daugendorfer nach einem Gebrauchtfahrzeug Ausschau hielten.

Durch die halbe Republik

Drei passende Angebote haben die Daugendorfer erhalten. Aber weil Papier geduldig ist und nicht alles verrät, haben sich drei Feuerwehrkameraden einen Tag Urlaub genommen und sind durch die halbe Republik gefahren – zunächst nach Thüringen und hernach ins Saarland, um die drei Feuerwehrfahrzeuge vor Ort anzusehen. Und das war gut so, wie den Ausführungen von Kommandant Dieter Katzenstein zu entnehmen war.

„Enttäuscht und frustriert“ sei man nach der Begutachtung des ersten Fahrzeugs in Thüringen gewesen, so Katzenstein. Das LF 8/6 der Marke MAN sei in einem schlechten Zustand gewesen und hätte etliche Mängel aufgewiesen. Doch nach dem Besuch im Saarland besserte sich die Laune erheblich. Das erste Fahrzeug passte bestens auf die Anforderungen der Wehr, hat eine Vollausstattung, die bislang kaum benutzt wurde. Denn das LF 8/6 war bisher an de Uniklinik in Münster im Einsatz. „Ich kann es nur empfehlen“, so Katzenstein, so dass das dritte begutachtete Fahrezug gar nicht mehr zur Debatte stand.

Dem Rat Katzensteins folgte der Gemeinderat bei einer Enthaltung. Das Fahrzeug ist zwar schon 18 Jahre alt hat aber erst 14 000 Kilometer an Laufleistung. Ein Neufahrzeug würde bei rund 200 000 Euro liegen so die schätzung. Mit 55 000 Euro liegen die Kosten 1000 Euro über dem zunächst vereinbarten Limit. Das LF 8 ersetzt ein ebenfalls bereits gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug, das in Daugendorf nun zwölf Jahre im Einsatz war. Der Zuschussantrag für die Wehr in Neufra wird 2019 erneut gestellt.