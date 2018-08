Eine Zukunftsperspektive für Lehrende

„Digitale Medien steigern die Leistungen stärker, wenn sie von professionell geschultenLehrern in den Unterricht integriert werden,“ so das Ergebnis der Metastudie zur Wirkung digitaler Medien in der Schule im Auftrag der Kulturministerkonferenz. An diesem Punkt setzt der neue Master-Studiengang Digital Education der SRH Fernhochschule an und bildet Lehrkräfte zum Digital Learning Concept Expert, zum Digital Learning System Administrator und zum Digital Learning Content Designer aus.

„Der digitale Wandel verändert die Bildung so stark wie selten zuvor. Personalisiertes Lernen, Virtual Classrooms und Serious Games stellen Schulen, Hochschulen und die betriebliche Weiterbildung vor die Herausforderung, ihre Bildungskonzepte effizient umzugestalten. Häufig fehlen jedoch didaktische Konzepte für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht,“ so Prof.Gerd Moeckel, Studiengangsleiter Digital Education an der SRH Fernhochschule mit Sitz in Riedlingen.

Der Studiengang Digital Education vermittelt das nötige Rüstzeug für die Konzeption, Administration und mediale Gestaltung von Wissen unserer digitalen Zukunft. Zu den Inhalten gehören neben innovativen Infrastrukturen auch Aspekte der Datensicherheit, der didaktischen und medialen Gestaltungsmöglichkeiten ebenso wie im Umgang mit persönlichen Daten verantwortungsbewusstes Managementhandeln, das in anwendungsbezogenen Projekten direkt eingesetzt wird. Weitere Themenschwerpunkte sind die Gestaltung von Digitalen Lernräumen, das Next Generation Learning und Digitale Lernsysteme.

Mit dem Abschluss Digital Education seien Lehrer, Dozent, Pädagogen und Ausbilder in der Lage, die vielfältigen Chancen der digitalen Technologien und Kommunikationsmöglichkeiten für die Bildung zu nutzen und aktiv die Inhalte auf moderne abwechslungsreiche Weise zu gestalten, heißt es in einer Mitteilung.