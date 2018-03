Eine Uhr, die Schwäbisch kann

Sind Sie schon einmal einer Wort-Uhr begegnet? Statt eines Ziffernblattes mit Zahlen und Zeigern vermittelt sie die Uhrzeit über ein Leuchtfeld in Buchstaben. Der Gag dabei: Das kann auch in Schwäbisch oder einem anderen Dialekt sein, in Deutsch und anderen Sprachen sowieso.

Jungen und Mädchen der Geschwister Scholl-Realschule Riedlingen haben sich jetzt unter der Leitung ihres Techniklehrers Tamer Berber in einer Arbeitsgemeinschaft zusammen gefunden, um solche Wort-Uhren zu bauen. Und: Sie tun es nicht nur für die Schule und sich selber, sondern bieten auch Workshops an, in denen sie als „Spezialisten“ Erwachsenen helfen, ihre ganz individuelle Wort-Uhr zu kreieren. Dass darunter rund ein Dutzend ihrer Lehrer sind, macht die Herausforderung nicht kleiner.

114 Bestellungen sind eingegangen

Tamer Berber gehört dem Riedlinger Realschul-Kollegium seit diesem Schuljahr an. Er unterrichtet Mathematik, Physik und Technik. Dass er in seinem „früheren Leben“ Elektroniker gelernt hat, kommt ihm bei diesem Vorhaben zugute, das er schon an der Realschule in Ehingen durchgeführt hat.

Will man seine Wohnung mit so einer Designer-Uhr schmücken, muss man tief in die Tasche greifen. Bausätze dagegen sind zu erschwinglichen Preisen zu bekommen. Weil aber viele am Zusammenbau scheitern, setzt Berber auf den Einsatz seiner Schüler. 114 Bestellungen gingen bei ihm ein, so viele, dass im März schon drei ganztägige Samstag-Workshops festgelegt sind. Der Vorteil: Der Dank der hohen Zahl von Bestellungen gewährte Preisnachlass erlaubt jedem der beteiligten Jugendlichen, sich eine Uhr zum Nulltarif zu bauen und dazu noch fünf Uhren für die Schule zu fertigen und zwar in den vier Sprachen, die an der Schule unterrichtet werden: Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch und als Ehrerbietung an die Heimat in Schwäbisch mit all den Besonderheiten des Dialektes.

Wort-Uhr ist eine Funkuhr

Mit kleinen Punkten in den Ecken der Uhren-Front wird die Minutenzahl genau angezeigt. Einstellen muss man die Zeit nicht, denn die Wort-Uhr ist eine Funkuhr. Der Traum des Lehrers wäre es, wenn Uhren in all den Sprachen der Herkunftsländer der Schüler oder deren Eltern aufgehängt werden könnten, in Türkisch zum Beispiel oder Russisch. Letzteres ließe sich verwirklichen. Die Vorlage in Russisch dazu programmieren will Robert für seine eigene Uhr. Der Neuntklässler ist der Älteste der Schülertruppe. Er räumt ein, dass er für die kyrillischen Buchstaben die Hilfe seiner Mutter benötigt.

Die Schülerinnen und Schüler – und später auch die Erwachsenen in den Workshops – müssen elektronische Bauteile biegen, bestücken und löten, die Frontfolie – die es in verschiedenen Ausführungen gibt – auf die Plexiglas-Vorlage kleben, bohren und schrauben. Bei den Schülern kommt noch das Programmieren hinzu.

Schüler sind geradezu „programmierwütig“

Tamer Berber hat für das Projekt Schüler und Schülerinnen angesprochen, die gewissenhaft arbeiten, handwerkliche und technische Fertigkeiten haben und mit „sicheren Griffen genau arbeiten können“ oder auch geradezu „programmierwütig“ sind. Bewusst hat er Jüngere ausgewählt, um der AG Nachhaltigkeit zu sichern. Siebt- und Achtklässler machen das Gros aus, doch es ist auch ein Fünftklässler dabei, der schon jetzt mit dem Lötkolben umgehen kann. Von den neun Jugendlichen, die das Material ausgepackt, sortiert und beschriftet haben, war zuvor nur zwei eine WortUhr begegnet und zwar im Thermalbad in Bad Buchau. „Die hat mir gleich gefallen“, gesteht Anna-Lena, weshalb es sie sehr freut, bei der AG mitmachen zu dürfen.

Philipp hat sich Hessisch für seine Uhr gewählt, was programmiert werden muss. Zehn Zeilen zu je elf Buchstaben stehen dafür zur Verfügung. „Das lädt man auf einen Chip und steckt es in die Uhr“, klärt er auf. Er hat sich eine Front aus Aluminium ausgesucht. 220 Leuchtdioden gelte es zu löten, damit sie mit Strom versorgt werden und die entsprechenden Buchstaben aufleuchten, informiert er. Eine pingelige Arbeit ist das. Außer Deutsch, Russisch, Hessisch und Schwäbisch steht noch Fränkisch auf dem Wunschprogramm der Schüler. Als Jan zu Hause fragte, ob er eine Wort-Uhr bauen dürfe, hat die Mutter „im Spaß“ gesagt, dann aber auf „Fränkisch“, dem Herkunfts-Dialekt der Eltern. Und so geschieht’s.

Das Ziel ist eine Schülerfirma

Als Fernziel kann sich Tamer Berber sogar eine Schülerfirma vorstellen und zwar als Dienstleistungs-Unternehmen, das die Uhren mit Elektronik bestückt und lötet. Design gestalten, programmieren, Kalkulation und Werbung stünden dann auf dem Programm, alles Aufgaben, die auch der Berufsvorbereitung dienen. Zunächst aber will man sich auf die Weitergabe der theoretischen und praktischen Fertigkeiten beschränken, die sich die zwölf Realschüler unter Anleitung ihres Lehrers und der Auszubildenden der Patenfirmen noch selber aneignen müssen.

Dazu werden am Mittwoch, 21. Februar, die Patenfirmen in der Realschule erwartet, die das Projekt unterstützen, Baudat GmbH & Co. KG, Feinguss Blank GmbH, Linzmeier Bauelemente GmbH, Paul Maschinenfabrik GmbH & Co. KG und Brobeil Aufzüge, wobei die Firma Brobeil Auszubildende entsendet, die den Schülern das Löten lehren.