Eine Sternstunde in der Geschichte des Museums

Etwa 50 Interessierte haben am Sonntagnachmittag auch den Weg ins Museum „Schöne Stiege“ gefunden – neben all den in der Stadt gebotenen Attraktionen und dem fast sommerlichen Wetter. Der besondere Anlass: Die aktuelle Wechselausstellung „Eingerichte(t) – Kostbarkeiten der Volksfrömmigkeit unter Glas“ wurde eröffnet. Als besondere Gäste konnte die seit knapp zwei Wochen amtierende neue Leiterin des Museums und Vorsitzende des Altertumsvereins Dr. Christa Enderle die Schenkenden begrüßen. Rita und Werner Nöldeke waren aus Berlin angereist, Anne-Rose und Berno Heymer aus Ulm, Helmut und Elke Schuster aus Gaienhofen am Bodensee.

„Ohne Nöldekes wäre die Ausstellung nicht möglich“, sagte Christa Enderle mit Hinweis auf die von ihnen dem Museum überlassenen mehr als 100 Eingerichte, Geduldsflaschen und Kastenbilder. Passend zur Fastenzeit sei das aktuelle Thema ein religiöses.

Winfried Aßfalg kuratierte die Ausstellung. Er sprach die Einführung als Mittler zwischen den Schenkenden und den Beschenkten. „Außergewöhnlich“, nannte er die Vielzahl der Exponate. Mit ihnen präsentiere das Museum erneut „Kunst aus der Provinz ohne provinziell zu sein“. Aßfalg zitierte die frühere Besitzerin Rita Nöldeke schmunzelnd mit der Bezeichnung „MffK – Museum für frommen Kitsch“. Manche Menschen sehen ausschließlich Kitsch in den religiösen Darstellungen, so Aßfalg; für denjenigen, der solch ein Objekt erwarb, sei der besondere Gedanke dahinter jedoch wichtig gewesen. Auch das werde hier gezeigt. Und Rita Nöldeke erzählte, dass sie sich durch Vermittlung ihres Bruders Professor Berno Heymer an das Riedlinger Museum gewandt habe, nachdem ihre Kinder kein Interesse an ihrer Sammlung bekundet hatten und sie den Platz brauchte. Sie sei, sagte die Schenkende, äußerst dankbar über die neue Würdigung ihrer Exponate.

Großen Applaus erhielten auch Berno Heymer – er schenkte dem Museum die elf kleinen Kreuzwegstationen aus einer Kapelle der Umgebung: „Sie gehören hierher!“ – und Dr. Helmut Schuster. Aus seinen Händen kam ein seltenes Standkruzifix mit einer Silberschmiedearbeit aus dem 17. Jahrhundert ins Museum. Für Winfried Aßfalg insgesamt eine Situation, bei der Schenkende wie Beschenkte zufrieden sind: „Eine Sternstunde in der 16-jährigen Geschichte des Museums.“