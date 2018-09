Eine Reise ins Geschichtenland

Von einer der ersten „Engagieren & Kassieren“-Aktionen im Raum Riedlingen haben Kinder profitiert – im Kindergarten Löwenzahn in Neufra. Ingrid Reis, Leiterin der katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) in Neufra, engagierte sich dort am Montagnachmittag und kassierte dafür einen Scheck von 1000 Euro aus den Händen von Matthias Reichelt, Regionaldirektor der Kreissparkasse in Riedlingen. Ein großer Brocken für die Bücherei, der Jung und Alt zu Gute komme, sagte Ingrid Reis strahlend mit dem Scheck in Händen; Bücher kaufe sie dafür.

16 Nachmittagskinder und vier Erzieherinnen, eine Praktikantin und KSK-Regionaldirektor Matthias Reichelt finden Platz im großen Gymnastikraum des mehrgruppigen Kindergartens Löwenzahn. Die kleinen Bänke sind in zwei Reihen aufgebaut, im Halbkreis um einen Tisch im Zentrum. An ihm steht Ingrid Reis. Zum Vorlesen haben sich alle hier versammelt. „Unsere Kinder lieben das Vorlesen“, sagt Gruppenleiterin Rosi Schmid zu Beginn. Nahezu jeden Tag beschäftigen sie sich in Kleingruppen mit Bilderbüchern und kleinen Texten. So auch heute.

Aber heute ist es ein bisschen anders: Auf dem Tisch steht ein schmales, helles Holzkästchen, etwa DinA3 groß, mit einem Loch in der Mitte. Ein Kamishibai. Ein aus Japan kommendes Erzähltheater, das das Geschichtenerzählen und das Vorlesen unterstützt. Gespannt schauen die Kinder, als Ingrid Reis sanft an das Kästchen klopft, an seinen Türen kratzt und nach einem feinen Gongschlag diese öffnet. Das Bild eines Theatervorhangs erscheint. Sie zieht es nach oben weg. Das Titelblatt des gewählten Buchs wird sichtbar: „Der kleine Wassermann – Herbst im Mühlenweiher“. Ingrid Reis liest die Geschichte vor und entfernt an den entsprechenden Stellen das Blatt aus dem Stapel im Kästchen, damit alle die nächste Seite im Holzrahmen vor Augen haben. So sehen alle Kinder die zum Vorlesetext passenden Bilder. Die machen neugierig, erzeugen die Spannung. Fast durchweg sind so die fünf Buben und elf Mädchen zwischen drei und sechs Jahren konzentriert dabei. Eine wunderbare Möglichkeit zur visuellen Umsetzung des Gehörten mit den schönen Bildern. Ingrid Reis kann sie auf Einzelheiten hinweisen, Details zeigen. Und wie der kleine Wassermann seine Flötenstunde schwänzt, mit dem Floß den Fluss hinunter rauscht und – weil er seinen Freund Biber nicht dabei hat, der sonst mit dem breiten Schwanz gut lenken kann – verunglückt, interessiert alle.

Nachdem der verletzte Wassermann glücklich zu Hause ist, endet die Vorleseaktion wieder mit dem roten Theatervorhang: „Wir verabschieden uns aus dem Geschichtenland“, schließt Ingrid Reis sanft die beiden Türen.

Matthias Reichelt erinnert anschließend in einem kleinen Gespräch an die gehörte und gesehene Geschichte, überreicht unter dem Applaus der Kinder und Erzieherinnen den Scheck von 1000 Euro an die Büchereileiterin, damit sie weiterhin interessante Bücher kaufen könne. „Bücher sind was Tolles“, sagt er und zeigt sich begeistert von der Leseaktion in diesem Kreis.