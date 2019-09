Eine Reise in die Vergangenheit

Eine gutgelaunte Sängerschar des Riedlinger Liederkranzes ist auf Vereinsausflug in Augsburg gewesen. Bei der Stadtführung tauchten die Riedlinger in die Geschichte der freien Reichsstadt ein.

Am Marktplatz, mit dem Augustusbrunnen, wurde die Sängerschar von der Gästeführerin in Empfang genommen. Der erste Programmpunk war das von Elias Holl von 1615 bis 1620 erbaute Rathaus, ein Wahrzeichen der Stadt. Im goldenen Saal glänzen vergoldete Portale und die vergoldete Kassettendecke. Das im Krieg zerstörte Dach, sowie der goldene Saal wurden neu renoviert und das Gebäude steht seitdem für Besucher und Veranstaltungen wieder offen.In der einstündigen Führung erfuhren die Teilnehmer viel über die Historie, sowie die wirtschaftliche Entwicklung Augsburgs.

Nach dem Mittagessen war eine Stadtführung per Bus geplant. Mit der Stadtführerin ging die kurze Fahrt zur Sozialsiedlung „der Fuggerei“. Die Tafeln über den drei Eingangstoren erinnern an die Stifterfamilie Fugger/Welser. Jakob Fugger stiftete 1521 die sozialen Wohnungen zum Heil der Stadt, aus inniger Dankbarkeit für die vom Herrgott empfangene Güte. In der St. Nikolaus-Kapelle sang der Chor zu Ehren der Muttergottes ein Marienlied. Auch konnten die Riedlinger bei der Fahrt einen Blick auf die grüne Stadt werfen, umsäumt von kleinen Wasserläufen, den Augsburger Kanälen. Nach der Führung hatten die Teilnehmer noch Zeit zur freien Verfügung, die zum Kaffeetrinken und Bummeln genutzt werden konnte.