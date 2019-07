Eine Reise durch die Genres der Musikwelt

Ein gehaltvolles Programm hat das Städteorchesters Bad Saulgau-Riedlingen-Bad Buchau bei seinem traditionellen Schlosskonzert in Grüningen zusammengestellt. Vor Jung und Alt boten die Streicher am Sonntagnachmittag eine große Stil-Vielfalt – das Repertoire reichte vom romantischen Walzer, über einen Militärmarsch bis zu den Beatles.

Bereits zum 16. Mal fand in der Schlossscheuer in Grüningen das Schlosskonzert des Städteorchesters statt, wie Barbara Wagerer in ihrer Begrüßung die Zuhörer wissen ließ. Der Auftakt des Programms begann klassisch mit drei Sonatensätzen von Carl Philipp Emanuel Bach, für Klarinette, Fagott und Cembalo. Die Solo-Klarinette spielte der Dirigent, Ladislaus Vischi, während das Spiel des Cembalos und des Fagotts von den Streichern übernommen wurden.

Mit dem zweiten Stück, dem „Valse lente“ aus dem Ballett „Coppelia“ von Leo Delibes, zeigten die Streicher den Zuhörern die Welt des französischen Balletts im späten 19. Jahrhundert auf, das während der deutsch-französischen Kriege düstere Zeiten erlebte.

Im direkten Kontrast dazu stand die ländliche Idylle der „Mühle im Schwarzwald“. Im Werk von Richard Eilenberg rauschte ein kleiner Bach, die Violinen imitierten das zarte Vogelgezwitscher und schließlich klapperte das Rad einer Mühle. Der daran anschließende „Donauwellen-Walzer“ von dem serbischen Komponisten Josef Ivanovici kündete mit einem romantischen Violinen-Solo von einer längst vergessenen Liebe zu einem jungen Fräulein.

Julius Fuciks Militärmarsch „die Regimentskinder“ änderte die Stilrichtung des Konzertes ein weiteres Mal. Der Marsch aus dem späten 19. Jahrhundert ist den Regimentskindern gewidmet. Als Regimentskinder bezeichnete man junge, sehr talentierte Musiker, die mit gerade einmal 15 Jahren in die Militärregimentskapellen eintreten durften.

Liebeserklärung an die Frau

Viele Werke sind von den Gefühlen ihres Komponisten geprägt, so auch der spanische Tanz „Tango Maria“ von Francisco Tarregas. Die musikalische Liebeserklärung an seine Frau Maria, arrangiert für Streicher, schuf ein spanisches Flair mit den tänzerischen Rhythmen des Tangos.

Die nächsten drei Stücke, die unter dem Titel „The Beatles“ aufgeführt wurden, weckten so manche ferne Erinnerung. Mit dem Klassiker „Hey Jude“ eröffneten die Musiker das Pop-Genre. Zum nächsten Beatles-Hit „Yesterday“ leitete Moderatorin Barbara Wagerer als erklärter Beatles-Fan gekonnt über. Mit viel Charme sang sie spontan ein paar Liedzeilen bevor das Orchester dann die weltberühmte Melodie aufgriff. „Get Back“ schloss das Hit-Trio ab.

Mit „The Entertainer“ von Scott Joplin lud das Orchester sein Publikum noch ein letztes Mal ein in eine längst vergangene Zeit. Die letzte Reise führte nach New Orleans zum Ragtime, einem Vorläufer des heute bekannten Jazz. „The Entertainer“ ist wohl eines der bekanntesten Stücke dieser Zeit und besticht mit lockeren Melodien zu einem festen Beat der Kontrabässe. Nach viel Beifall verabschiedeten sich die Musiker mit der Melodie von „Yesterday“.

Mit Werken aus der ganzen Welt, einer herzlichen Moderation und dem einnehmenden Spiel der Streicher wurde das Konzert zu einer kurzweiligen Reise durch die unterschiedlichen Genres der Musikwelt.